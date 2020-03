Blizzard propose du contenu gratuit à sa communauté pour une meilleure quarantaine

La promotion sera disponible pour une durée limitée aux détenteurs de StarCraft II et Heroes of the Storm.

La quarantaine comme mesure pour ne pas propager le coronavirus laisse de nombreuses anecdotes, reports et promotions dans le monde des jeux vidéo. Non seulement la plupart des titres en ligne battent des records d’utilisateurs simultanés sur leurs serveurs, mais il existe également de nombreuses recommandations pour passer le meilleur confinement possible et, bien sûr, l’offre de contenu gratuit par de nombreuses entreprises, telles queest le cas de Blizzard.

Pour que sa communauté ne souffre pas autant, la société américaine a préparé quelques surprises que les acteurs deStarCraft IIyHeroes of the Storm. Pendant une durée limitée, les restrictions sur certains personnages seront supprimées et peuvent être obtenues gratuitement. Dans le premier, les commandants coopératifs sont ouverts à être choisis sans avoir à remplir des conditions de niveau et bénéficieront d’un bonus d’expérience de 100%. Dans le second, tous les héros restent débloqués.

De plus, une mise à jour a été mise en œuvre qui apporte des améliorations à diverses cartesLa promotion durerajusqu’au 2 avril, mais dans le cas de StarCraft II, bien que les réalisations des joueurs seront préservées, le 16 avril tous ces commandants qui n’ont pas vraiment leur compteretournera au niveau 5. La société a également mis en œuvre une mise à jour qui apporte des améliorations à diverses cartes.Correction de bugsdans Eternal Dream EE, Golden Wall EE, Purity and Industry EE et Viga EE.

Si vous traversez une quarantaine ennuyeuse et que vous ne vous êtes pas familiarisé avec ces titres, nous vous laissons ici nos analyses de StarCraft II et Heroes of the Storm pour que vous les découvriez et soyez encouragés à profiter du contenu personnalisé. D’un autre côté,si vous faites partie de la communautéBlizzard est le moment de frapper fort et de commencer à tester des personnages qui pourraient ne pas être aussi accessibles autrement.

