Blood Modders Restore Cut Boss Version Of Fiery Mage

Les joueurs Bloodborne ont déjà affronté le Loran Cleric, mais pas comme ça.

Mage semblable à une bête qui peut invoquer le feu à volonté, le clerc Loran est un type ennemi que l’on ne trouve que dans les donjons de calice aléatoirement générés par Bloodborne. Cependant, les moddeurs ont récemment trouvé des références à la créature qui se cache ailleurs dans les fichiers du jeu, les menant à une variante plus difficile de l’ennemi qui, selon eux, était destinée à un combat contre un boss qui a finalement été coupé du jeu terminé.

Foxy Hooligans, membre du groupe de hackers Tomb Prospector qui chasse les secrets de Bloodborne, a publié une vidéo en décembre récemment repérée par Dualshockers. Dans ce document, ils affrontent le Loran Cleric, plus agressif, contrôlé par une IA beaucoup plus difficile et robuste.

Foxy Hooligans a pu restaurer la version tronquée du combat de boss en utilisant l’éditeur de modding DSTools et une PS4 jailbreakée, et bien qu’elle soit incomplète à certains égards – Loran Cleric est collé au centre de la pièce, incapable de se déplacer – cela montre un rencontre beaucoup plus difficile où le mage est laisse perdre des boules de feu et des explosions en y réfléchissant à deux fois.

L’attaque de feu à zone d’effet qui fait chuter le framerate du jeu dans la vidéo ci-dessus est en fait l’une des premières choses qui a fait croire à la communauté Bloodborne qu’elle pourrait être plus pour Loran Cleric qu’elle ne le semble. Les joueurs ont passé les cinq dernières années depuis la sortie du jeu à découvrir toutes sortes d’autres morceaux étranges qui ont été laissés sur le sol de la salle de montage, y compris des serpents géants ainsi qu’un mode de précipitation de boss.

Peut-être que si Bloodborne obtient une version PC appropriée, ils n’auront pas à sauter à travers autant de cerceaux pour jouer avec eux.

.