Bloodroots est un bagarreur occidental où tout est votre arme

Je ne me souviens pas autant de la dernière fois où j’ai hué et / ou crié à un jeu vidéo pendant les 15 premières minutes de Bloodroots.

C’est un bagarreur rapide et élégant avec un crochet très cool: vous n’avez pas une seule arme, vous avez tout. Le monde du jeu est jonché d’épées, de marteaux et d’armes à feu, bien sûr, mais il y a aussi d’innombrables morceaux de déchets qui fonctionnent aussi bien, des pastèques aux poteaux de clôture aux échelles en passant par la dinde cuite entière. Et ils sont tous à votre disposition.

C’est une nouveauté amusante et yakuza, mais c’est la façon dont Bloodroots les utilise qui fait la différence ici. Chaque arme ou objet que vous avez transformé en arme ne peut être utilisé que quelques fois, souvent une seule fois. Et il y a généralement plusieurs méchants, tous venant à vous en même temps, et un seul coup de leur part vous tuera.

L’astuce n’est donc pas de sélectionner une arme de manière réfléchie. C’est pour attraper ce qui est le plus proche de vous, frapper quelqu’un avec, puis vous précipiter vers le suivant, ce qui est proche, tout ce qui est là, et répéter.

Si cela ressemble à un bagarreur John Wick de haut en bas, c’est exactement ce que ça fait, et plus vous êtes en mesure de rester en vie entre les morts, plus vous vous sentirez à bout de souffle lorsque vous enchaînerez des combos de meurtres l’un après l’autre, un coup de couteau suivi de rouler un baril sur quelqu’un suivi d’une frappe à l’épée suivie de dieu quoi que ce soit d’autre.

Parce que la mort est partout, cependant, tout n’est pas aussi rapide que la bande-annonce (et les meilleurs moments du jeu) le suggèrent. Certaines sections ralentissent à mesure que vous rencontrez la mort après la mort, car pour les dépasser, vous avez besoin de plus que de simples réflexes, mais la clairvoyance pour utiliser certains objets de certaines manières, que ce soit pour tuer au mieux les méchants devant vous ou surmonter un obstacle environnemental.

Ça va, on pourrait faire avec la pause. En effet, la rupture est le point, souvent, ces séquences presque comme des puzzles servant de répit à la tension physique et mentale des sections les plus actives et les plus fluides. Cela est encore souligné par les rediffusions; vous êtes noté à chaque niveau (en fonction de choses comme le temps, les éliminations, etc.) et encouragés à revenir en arrière et à rejouer les étapes pour être plus optimal.

C’est certainement quelque chose que j’ai fait, et c’est généralement comme quelqu’un qui hésite à rejouer les niveaux. Le nombre de possibilités inhérentes à chaque attaque, et le style et l’humour avec lesquels vous êtes livrés, étaient tellement amusants que peu importait l’étape à laquelle je me trouvais, tant que je continuais mon combo. en lançant un homme avec un fusil à harpon, puis en brisant un vase sur le visage de son copain.

