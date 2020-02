Bloodroots, le jeu Paper Cult Games, a déjà une date de sortie

Le développeur indépendant de jeux vidéo du Canada, Paper Cult Games, lancera son deuxième jeu vidéo, Bloodroots, dans quelques semaines, la journée 28 février. Après son premier travail, Masque gras, qui est sorti uniquement sur PC, et était un multijoueur d’arcade, conçu pour jouer à des jeux avec des amis, ils changent complètement du troisième apportant un jeu d’action solo.

Comme nous l’avons vu lors du gameplay présenté lors de la PAX East 2019, tenue en avril de l’année dernière, l’une des caractéristiques les plus frappantes du titre est la possibilité, qui finit par devenir une obligation, de convertir de nombreux éléments de la scène en notre propre armes Nous aurons la possibilité de créer combos spectaculaires et violents avec des objets qui peuvent également nous servir plus tard pour faire avancer le niveau – une échelle peut être utilisée à la fois pour frapper un ennemi ou pour grimper sur un rebord.

Le vieil Ouest est un endroit dangereux et plus si notre protagoniste, M. Wolf est lâche

Dans Bloodroots nous incarnerons Mr. Wolf, qui après avoir été trahi et laissé pour mort, commencera sa revanche contre celui qui a tenté de l’assassiner. Chaque niveau, élaboré consciencieusement, nous mettra seul face à un grand nombre d’ennemis que nous devrons éliminer de la manière la plus créative possible. Un Section graphique très agréable et coloréeainsi qu’un bande son thématique, ils seront les compagnons parfaits de notre aventure sur les différents niveaux que nous visiterons; peuplé typique de l’époque, les forêts, montagnes gel, etc.

Comme on dit, Bloodroots la prochaine sera lancée 28 février sur PlayStation 4, PC et Nintendo Switch. Nous savons que le prix de lancement dans ce dernier sera 15,99 €. De plus, le développeur a montré une bande-annonce finale où plus de gameplay peut être vu, en plus de dévoiler la date de sortie.

