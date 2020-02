Bloodroots présente sa bande-annonce de lancement sur Nintendo Switch

Paper Cult Games est l’entreprise derrière le développement de Bloodroots, un jeu qui mélange action et sang à parts égales, et est disponible en Nintendo Commutateur depuis le 28 février 2020. Ainsi, comme tous les titres valorisés mis en vente, il a également lancé son propre bande-annonce de lancement, mais, contrairement à ce qui est habituellement normal, nous n’y voyons pas des aspects du gameplay, mais une animation qui capture parfaitement l’essence de ce que ce jeu indépendant peut nous offrir. Regardez la prochaine vidéo pour voir combien de sang nous pouvons attendre!

Bloodroots montre une bande-annonce animée particulière avec beaucoup de sang. Tuez, tuez, tuez!

M. Wolf a déjà commencé sa vengeance après avoir été trahi et tenté de le tuer, comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce de lancement de Bloodroots. Donc, dans cette nouvelle vidéo vif Nous voyons comment presque n’importe quel objet que nous avons à notre portée peut devenir une arme avec laquelle exécuter notre vengeance. Que nous n’avons qu’une seule carotte qui pousse dans le jardin? Rien ne se passe, on le colle au milieu de la poitrine à nos ennemis et on fait un deal! De cette façon, dans ce titre, nous passerons à travers des niveaux que nous verrons grâce à sa caméra zénithale et anéantirons tout ennemi qui nous fait face. Il n’y aura pas de marionnette à tête!

De cette façon, le seul espoir que nous aurons à jouer à Bloodroots est le temps nécessaire pour télécharger à partir du Nintendo Switch eShop. Et vous, êtes-vous prêt à facturer cette vengeance à laquelle M. Wolf aspire? N’auras-tu pas un cactus là-bas? Vous savez, pour un ami qui a une soif de sang et de vengeance très insatiable.

