Bloodroots sera lancé sur Nintendo Switch le 28 février 2020

Après sa révélation il y a près d’un an, Paper Cult Games » Bloodroots arrivera enfin entre les mains des joueurs ce mois-ci!

Le développeur a confirmé que le jeu sera lancé sur Switch, PS4 et Epic Store le 28 février 2020. Comme indiqué précédemment, Bloodroots voit des joueurs dans la peau de M. Wolf – qui cherche à se venger meurtrier après avoir été laissé pour mort!

MONTRÉAL, 10 FÉVRIER 2020 – Paper Cult a annoncé aujourd’hui que son jeu d’action rapide et attendu Bloodroots sera disponible sur les tablettes des magasins numériques le 28 février sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Epic Games Store pour 19,99 $ USD / 15,99 € / 15,99 £.

À propos de Bloodroots

Trahi et laissé pour mort, M. Wolf est déterminé à trouver son tueur et à se venger – seul et largement en infériorité numérique.

Heureusement pour M. Wolf, le monde est votre arme dans Bloodroots – un jeu d’action implacable qui se déroule à travers le Weird West tentaculaire. Vous chorégraphierez des combos spectaculaires et ultra-violents en utilisant tout ce qui vous entoure, des hachettes aux échelles en passant par les… carottes? C’est improviser ou mourir, alors que M. Wolf se fraye un chemin vers le centre du mystère: pourquoi a-t-il été trahi?

traits

Un monde débordant d’armes de fortune qui non seulement changent votre façon de combattre, mais aussi vos déplacements

Improvisez les combos les plus meurtriers et rivalisez pour la gloire dans les classements mondiaux

Frayez-vous un chemin à travers une variété de niveaux artisanaux, des forêts aux sommets des montagnes

Découvrez un conte de vengeance occidental tordu avec une distribution de personnages dérangée

