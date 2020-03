Bloodstained, l’objectif de 5 millions de dollars de roguelike, sera remplacé par un randomiseur

Par Stephany Nunneley,

Le mode roguelike promis pour Bloodstained: Ritual of the Night ne sera pas implémenté et sera remplacé par un randomiseur.

Selon une mise à jour de développement sur le Taché de sang: Rituel de la nuit Sur la page Kickstarter, le code qui a été créé au début du développement du jeu n’est pas compatible avec le gameplay roguelike, en particulier le château généré par la procédure (merci Eurogamer).

L’un des objectifs étendus du jeu, celui de 5 millions de dollars, sera plutôt remplacé par un randomiseur. Comment ça va fonctionner, est-ce que ce sera la «campagne [players] sont habitués, mais avec une touche. “

Avec randomizer, avant de commencer une partie, vous pourrez choisir parmi jusqu’à huit paramètres qui seront randomisés. Les exemples incluent les «Objets – Méthode de conservation», dans lesquels les objets dans les coffres apparaîtront toujours de la même manière, mais lorsqu’ils seront trouvés dans les coffres, ils seront «mélangés». L’autre exemple donné était «Total aléatoire», ce qui signifie «tout peut tomber n’importe où».

“Le mode assurera des sauvegardes pour garantir que les éléments nécessaires pour terminer le jeu seront disponibles, afin que vous ne puissiez pas bloquer votre progression”, lit la mise à jour. «Une fois que vous avez fait vos sélections, vous pouvez générer une graine que vous pouvez utiliser comme référence ou partager avec quelqu’un d’autre.

“En outre, un chronomètre suivra votre progression dans le jeu et affichera votre temps d’achèvement à la fin d’une course.”

Randomizer sera lancé avec la mise à jour Zangetsu, avec plus de détails à venir bientôt. Le mode sera disponible gratuitement pour tous les joueurs.

Bloodstained est sorti en juin de l’année dernière sur PC, PS4, Switch et Xbox One.

