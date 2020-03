Bloodstained ne se conformera pas à une promesse faite aux sponsors

Bien que Bloodstained: Ritual of the Night se soit avéré être une bonne livraison qui a su reprendre les fondations qui ont fait la renommée de Castlevania, l’ombre des problèmes qu’il a traversés pendant sa phase de développement, grâce à la campagne Kickstarter, continue de peser et est maintenant On peut dire que cela a déjà eu un impact.

Selon un rapport de Wccftech, un représentant de 505 Games a révélé que le mode Roguelike qui faisait partie des objectifs atteints lors de la campagne de parrainage n’atteindra pas le jeu et inclura à la place un mode de compensation. En ce sens, le représentant a déclaré que Bloodstained: Ritual of the Night ne prendrait pas en charge la nouvelle écriture dans son code pour ajouter un mode Roguelike et dans ce cas, il serait nécessaire de refaire le jeu dans ce secteur afin qu’il n’y ait pas d’échecs.

Compte tenu de la situation, l’équipe dirigée par Koji Igarashi a décidé d’inclure un sélecteur de paramètres qui permet aux joueurs de Bloodstained: Ritual of the Night de personnaliser l’expérience dans différents secteurs, bien que cela ne ressemble en aucun cas à une expérience de type Roguelike.

Bloodstained: Ritual of the Night est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cet héritier spirituel de Castlevania.

