Bloodstained reçoit le patch 1.0.4 sur Switch pour améliorer cette version

La version Nintendo Switch de Bloodstained, comme vous le savez et en avez besoin, n’est pas arrivé dans des conditions optimales à la plate-forme, contrairement aux autres versions disponibles. Ce fait a fait sensation parmi les acheteurs du titre, car lors de son achat pour la console du grand N, ils n’ont pas tenu compte du fait qu’ils seraient peut-être déçus. Téléchargements constants d’images par seconde, une résolution du jeu qui n’est pas à la hauteur, des zones qui ne se chargent pas correctement … Bien qu’aujourd’hui il n’y ait aucune raison de prendre en compte lors de l’achat d’un titre, si cela fonctionnera bien dans Nintendo Switch, il y a encore des développeurs qui ont des problèmes quand il s’agit de couper du code pour cette console, comme nous le voyons dans ce cas. Cependant, cela ne devrait jamais être une raison suffisante pour manquer de respect à un développeur, encore moins à une étude indépendante. Dans certains cas, les études ne devraient pas rencontrer de difficultés lors du portage d’un jeu sur une console spécifique, mais dans le cas de Bloodstained, après son lancement sur Nintendo Switch, ils ont continué à travailler sur des correctifs et des mises à jour pour offrir au public un titre avec ses normes de qualité, pourquoi il vaut mieux tard que jamais. Ils ont récemment publié une nouvelle mise à jour pour la version hybride, voici ce qui corrige:

Taché de sang: notes de mise à jour 1.0.4

Problèmes de stabilité, tels que les plantages rencontrés lors de l’interaction avec les bibliothèques. Correction d’un problème de corruption lors des dialogues pouvant entraîner un plantage. Améliorations générales des performances des animations. Corrections de bugs.

Commentez que nous avons pu tester la mise à jour 1.0.4 de Bloodstained et la vérité est que cela fonctionne certainement mieux, mais auVous avez encore du travail à faire sur les problèmes de débogage et de performances, car tout le fluide que nous devons exiger de ce titre ne fonctionne pas, car il n’y a aucune raison pour que Nintendo Switch ne fonctionne pas mieux. Par exemple, lorsque vous approchez d’un dernier ennemi, l’image a été figée pendant environ 5 secondes, il semble que le jeu ait été figé.

Heureusement, et comme Bloodstained le mérite (d’autres développeurs abandonnent leurs jeux vidéo quels que soient les utilisateurs), leurs créateurs ont ajouté une petite note aux informations sur le patch exprimant leur volonté de continuer à travailler sur l’amélioration de la version Nintendo Switch , afin que vous puissiez régler vos dettes avec les personnes qui ont acheté le jeu au lancement. Bien que le thème principal de cette actualité soit une mise à jour des performances, Je vous invite à réfléchirPensez-vous que dans des cas comme ça il est justifié de manquer de respect à une étude? Ou peut-être nous devons valoriser l’effort d’équipe (surtout si c’est indépendant), et formuler des critiques constructives pour améliorer vos produits …? La dernière option semble plus agréable, non? Quoi qu’il en soit, nous vous encourageons à partager votre réflexion ci-dessous dans les commentaires. Enfin, nous vous disons au revoir avec notre merveilleuse analyse de cette perle indie, au cas où vous voudriez la vérifier maintenant que la version Nintendo Switch est beaucoup mieux.

