Bloodstained: Ritual of the Night Switch est maintenant disponible (version 1.04)

Publié le 15 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

Une nouvelle mise à jour a été mise en ligne pour la version Switch de Bloodstained: Ritual of the Night. La version 1.04 inclut des temps de chargement améliorés entre les pièces, une meilleure stabilité et bien plus encore.

Vous trouverez ci-dessous l’aperçu complet des mises à jour de l’éditeur 505 Games:

Cette mise à jour comprend:

• Problèmes de stabilité, tels que les plantages rencontrés lors de l’interaction avec les bibliothèques.

• Correction d’un problème de corruption pendant le dialogue qui pouvait conduire à un crash

• Quelques améliorations de performances liées aux animations

• Correction générale de bugs

Les régions qui étaient sur 1.02 (Asie du Sud-Est et Corée) auront toutes les mises à jour 1.03 incluses.

Alors que nous continuerons à travailler sur l’amélioration globale des performances de Switch, cette mise à jour amène les plates-formes du jeu à un état presque identique pour le contenu. Il s’agit d’une étape importante menant à la prochaine version de Zangetsu, dont nous parlerons plus dans un proche avenir.

