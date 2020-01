Blossom Tales sur Nintendo Switch s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires

Il y a eu de nombreuses réussites indépendantes sur Nintendo Switch et la dernière en date est la charmante Blossom Tales. FDG Entertainment a tweeté que le jeu d’aventure-action s’est désormais vendu à plus de 100 000 exemplaires sur le dernier matériel de Nintendo. L’équipe a été initialement mise dans une position difficile après la sortie de Steam, mais heureusement, elle a continué avec la version Nintendo Switch et a récolté les fruits. L’équipe remercie tous ceux qui ont acheté l’aventure du monde ouvert.

