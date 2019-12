Blu-Ray du 30e anniversaire du sorcier sort le 24 mars 2020, des fonctionnalités spéciales détaillées

Plus tôt cette année, nous avons signalé que le film culte du jeu vidéo classique L'assistant recevrait une toute nouvelle version blu-ray pour célébrer son 30e anniversaire.

Pré-commandes pour le L'Assistant [Édition Collector] ont ouvert sur Shoutfactory, révélant sa date de sortie prévue le 24 mars 2020. La liste détaille également ses nombreuses fonctionnalités spéciales, que vous pouvez consulter vous-même ci-dessous:

Fonctionnalités bonus

DISQUE UN:

NOUVEAU Transfert 4K

NOUVEAU Commentaire audio avec le réalisateur Todd Holland

NOUVEAU Scènes supprimées inédites

Bandes annonces

DISQUE DEUX:

NOUVEAU «La route de Cali-forn-ia» – Retour sur l'assistant, y compris de tout nouveaux entretiens avec Todd Holland, les stars Fred Savage et Luke Edwards, scénariste / producteur David Chisholm; Le producteur Ken Topolsky; Et plus!

NOUVEAU "Comment puis-je vous aider? Confessions d'un conseiller de jeu »

NOUVEAU «Une analyse clinique de l'assistant»

Questions et réponses après la projection de Let’s Play Gaming Expo 2019 avec Luke Edwards, David Chisholm et Ken Topolsky

Galerie de photos

Qu'est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.