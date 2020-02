Bob Iger prend sa retraite en tant que PDG de Disney

Après presque 15 ans, Bob Iger va prendre sa retraite comme le PDG de The Walt Disney Company. Officiellement, son contrat ne s’est terminé qu’en 2021, mais l’exécutif a pris la décision d’avancer et de quitter le poste à l’avance. Pour occuper cet endroit, Bob Chapek, chef des parcs Walt Disney, a été nommé comme son successeur.

Par une déclaration, Iger Il a dit ce qui suit:

Avec le lancement réussi du commerce direct avec les consommateurs et l’intégration de Twenty-First Century Fox, je pense que c’est la transition optimale pour un nouveau PDG. J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu’il assume son nouveau rôle et approfondit les activités et les activités mondiales de Disney aux multiples facettes, tandis que je continue de me concentrer sur les efforts. les créations de l’entreprise. “

Iger assumera la position de PDG en attendant, dans quel Chapek est en transition vers le poste de PDG Au cours des 15 dernières années, Iger Il a réussi à revitaliser la marque de manière impressionnante. Au travers de quatre acquisitions, il a jeté les bases d’un modèle commercial réussi pour ses projets de parcs d’attractions, de marchandises et de films.

Au cours de l’année, le PDG a été nommé Iger revenu net de Disney Ils s’élevaient à 2,5 milliards de dollars. L’an dernier, ces revenus ont augmenté de plus de 300% pour atteindre 10,4 milliards de dollars. De même, les actions de Disney Ils ont tiré dans le ciel.

Via: ComicBook

