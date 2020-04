Bob Ross obtient sa propre chaîne de streaming

À une époque où nous avons tous besoin d’un peu de positivité supplémentaire, Bob Ross vient toujours à la rescousse, 25 ans après sa mort. Cinedigm s’est associé à Bob Ross Inc pour apporter environ 380 épisodes de The Joy Of Painting à une nouvelle chaîne de streaming, a rapporté Variety.

La chaîne fonctionnera comme un flux gratuit soutenu par des publicités et a déjà été lancé pour les téléviseurs intelligents Samsung, sur le service Samsung TV Plus. Il commencera bientôt à être déployé vers d’autres services fonctionnant sur un modèle similaire, avec Roku à venir le 18 mai.

La chaîne Bob Ross diffusera dos à dos des épisodes de The Joy Of Painting, donnant aux téléspectateurs une chance de découvrir le catalogue complet de l’artiste bien-aimé.

Bob Ross a accueilli 31 saisons de The Joy Of Painting entre 1984 et 1994, juste avant son décès de lymphome en 1995. Alors que la série apaisante était populaire à son époque, Bob Ross a vu une résurgence de popularité ces dernières années, y compris un marathon Twitch stream qui a attiré plus de 5,6 millions de téléspectateurs. Vous pouvez toujours regarder des épisodes de Bob Ross sur Twitch, où ils attirent régulièrement des milliers de téléspectateurs.

La manière apaisante de Ross et son approche à basse pression de la peinture l’ont attiré le public au fil des ans, et grâce à de nouvelles plateformes comme la chaîne Bob Ross, cet héritage peut perdurer bien après son décès.

