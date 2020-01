Boîte de vitamine or, entrepôt Amazon, pelles pliantes, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un mélangeur Vitamix, une vente de vêtements d’extérieur Huckerry, des téléviseurs TCL et le Hot Honey de Mike mènent les meilleures offres de jeudi sur le Web.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer.

Meilleures offres technologiques du jour

Juste à temps pour le grand jeu, un certain nombre de téléviseurs TCL Dolby Vision sont réduits à leurs prix les plus bas.

Pour 255 $, il est difficile de faire mieux que ce téléviseur intelligent Dolby Vision TCL 50 “4K UHD. D’une part, il est énorme. Il peut être une magnifique pièce maîtresse de votre salon. Il a également intégré Roku intelligent et prend en charge la vision Dolby.

Mieux encore, vous avez des options. Il existe un modèle 43 “pour 221 $ et le modèle élévateur 65” pour 451 $. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, c’est le moment idéal pour acheter. Assurez-vous simplement de couper les codes promo sur la page pour obtenir les meilleures offres.

451 $

D’Amazon

15 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

255 $

D’Amazon

9 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

221 $

D’Amazon

3 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous préférez acheter des produits d’occasion, cela pourrait être très rentable. Amazon Warehouse marque des milliers d’articles d’occasion à 20% de réduction sur leurs prix déjà bas. Les remises frappent une tonne de catégories différentes, des consoles de jeux vidéo, des vêtements, des écouteurs, des moniteurs et plus encore.

Attention à ça.

Il y a de fortes chances que nous puissions tous utiliser quelque chose de cette vente. Juste un avertissement, faites attention aux détails de la condition (restez à l’écart de “bon”), vous devez vous assurer qu’il est vendu par Amazon Warehouse et la remise sera affichée à la caisse. Mais n’attendez pas trop longtemps, l’offre est limitée, donc si vous voulez quelque chose, pensez à Ariana Grande (“Je le vois, je l’aime, je le veux, je l’ai, etc.”)

En voici quelques-unes que j’ai trouvées intéressantes (vous devrez peut-être cliquer sur le lien «Disponible auprès de ces vendeurs» pour voir les options utilisées).

200 $

D’Amazon

630 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

38 $

D’Amazon

237 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

160 $

D’Amazon

3091 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

45 $

D’Amazon

1191 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

50 $

D’Amazon

164 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Batterie Xcentz 18W USB-C PD 10 000 mAh (gris grès et noir grès) | 15 $ | Amazon | Utilisez le code promo KINJA354Graphic: Tercius Bufete

Mise à jour: Les codes ont cessé de fonctionner. Mais ce sera de nouveau en direct demain.

Si vous voulez une batterie portable à l’épreuve du temps, pensez à cette unité Xcentz 18W USB-C PD 10 000 mAh. Cette fois-ci, vous pouvez choisir entre les versions Sandstone Grey et Sandstone Black.

Pour être clair, ceux-ci sont conçus pour les petits appareils, comme les smartphones (charge un iPhone à la vitesse maximale possible), mais cela devrait également fonctionner sur les iPads et le Nintendo Switch.

Mieux encore, vous obtenez un câble USB-C vers USB-A dans la boîte, ce qui est utile. Assurez-vous simplement d’utiliser le code KINJA354 à la caisse pour voir le prix de 15 $.

15 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA354

5 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

15 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA354

1 acheté par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Mise à jour: Coupez le coupon sur la page pour économiser 2 $ supplémentaires sur le modèle blanc

En ce qui concerne les multiprises, Anker PowerPort Cube est de loin le plus intéressant. Et maintenant, vous pouvez le ramasser pour 19 $ 17 $. Ce modèle particulier offre 3 prises CA et 3 ports USB et il peut être monté sur un mur ou sous un bureau avec les tampons adhésifs inclus.

C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce produit particulier. Et peut-être la meilleure partie? Il est livré avec une garantie de 18 mois.

17 $

D’Amazon

6513 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Ce tapis de souris de jeu AUKEY massif est à seulement 12 $ en ce moment. Ce chiffon doux et résistant aux éclaboussures mesure 35,4 “× 15,75” × 0,15 “et peut facilement accueillir votre clavier également. Assurez-vous d’utiliser le code promo 5JXZJ7A7 à la caisse pour obtenir le meilleur prix.

12 $

Depuis amazon Utilisez le code 5JXZJ7A7

7826 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Je n’ai pas besoin de vous le dire deux fois (mais je le ferai) – votre chien mérite de nouveaux jouets. Même s’ils ont 100 jouets assis à la maison, quelques autres les rendront toujours heureux. Obtenez à votre ami à quatre pattes préféré un nouveau pack de jouets en vente. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un pack de trois jouets pour corde DELOMO pour seulement 12 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo 4XKZFXCF.

Huckberry a trouvé une bonne affaire sur des pelles DMOS. Pour ceux qui ne sont pas familiers, DMOS fabrique des pelles pliables lorsque vous êtes dans un pincement.

Fabriquées en aluminium de qualité aéronautique, ces pelles sont super légères et peuvent être compactées à la taille d’une pelle à poussière. Ce sont d’excellents outils à garder dans votre voiture au cas où. Les prix commencent à 110 $.

Dans sa revue, notre chercheur en matière de transactions, Corey, dit qu’il n’a jamais pensé qu’il serait le mec à “fouiner par-dessus une pelle, sans parler d’une paire d’entre eux, et pourtant nous y sommes.”

DMOS Collective fabrique des pelles qui fonctionnent. Qu’ils les conçoivent pour être suffisamment portables pour se transporter dans l’arrière-pays ou se ranger dans votre camping-car, votre voiture ou votre RTV est tout simplement magique.

Un blender Blendtec Designer est en vente aujourd’hui grâce à la Gold Box d’Amazon. Ce 90 oz. les modèles sont dotés d’une lame forgée en acier inoxydable, de sorte qu’ils pourront réduire en purée les fruits et légumes pour des soupes et des smoothies super lisses.

Mieux encore, ce mélangeur est suffisamment puissant pour se nettoyer. Ajoutez simplement de l’eau et du savon à vaisselle et mélangez votre chemin dans un récipient propre.

Les rabais sur ce produit particulier sont rares et ce prix actuel est d’au moins 100 $ sur la normale. Notez simplement qu’il s’agit d’une Gold Box, donc ce prix ne restera que pendant une journée.

300 $

D’Amazon

30 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Pourquoi manger quelque chose de nature alors que vous pouvez l’arroser de miel chaud? Procurez-vous une bouteille de miel chaud de Mike pour 7 $ sur Amazon. Chaque 12 oz. la bouteille est infusée de piments pour lui donner ce coup de pied qui pimentera n’importe quel repas (pizza, fromage, ailes, même choux de Bruxelles).

7 $

D’Amazon

2072 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Les vitamines ne sont pas réservées aux petits enfants. Tout le monde peut les prendre! Gummies, chewables, comprimés, et plus encore. Si vous aimez les gélifiés, ou si vous aimez les vieux comprimés, vous pouvez obtenir toutes les vitamines dont vous avez besoin pendant la Vitamin Gold Box d’aujourd’hui sur Amazon.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une vente Gold Box, ce qui signifie que les prix sont pour aujourd’hui uniquement et jusqu’à épuisement des stocks.

15 $

D’Amazon

55 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

16 $ US

D’Amazon

30 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

13 $

D’Amazon

13 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

10 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

9 $

D’Amazon

46 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

8 $

D’Amazon

64 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

5 $

D’Amazon

11 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

L’hiver est là, et heureusement pour vous, Huckberry propose une tonne de vestes, manteaux, parkas et vestes chemises. La sélection comprend des pièces de marques impressionnantes comme Flint and Tinder, Proof, Fjällräven, Wellen, et bien plus encore. Les prix commencent à un bas 60 $.

Il y a beaucoup de choix ici mais l’offre est limitée. Assurez-vous donc de vérifier toutes vos options avant que votre taille ne soit épuisée.

Ai-je mentionné qu’il fait froid dehors? Eh bien, ça l’est, donc je ne peux vraiment pas m’excuser si une partie de ce que j’écris semble répétitive. Si vous aimez stocker votre garde-robe avec des vêtements qui vous aideront à lutter contre le froid, j’ai une autre offre Jachs pour vous.

En ce moment, vous pouvez acheter la vente de flanelle Double Up de Jachs. Vous pouvez choisir deux flanelles JACHSNY premium et les obtenir pour seulement 59 $ avec le code promo 2FL à la caisse.

Lancez la nouvelle année avec de nouveaux équipements, avec cette énorme vente de liquidation REI. À l’heure actuelle, les aventuriers peuvent économiser jusqu’à 50% sur une tonne d’équipement, ainsi que jusqu’à 60% sur les articles récemment réduits à REI Outlet.

Le détaillant de plein air réduit le prix d’une tonne d’équipement, de marques comme Big Agnes, Rumpl, Hydroflask, et bien plus encore.

Cette vente se poursuit jusqu’au 20, mais ne tardez pas à remplir votre panier. Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec vos affaires.

Les boutons sont une douleur dans le cul. Ou bien, votre visage. Peut-être ton cul, je ne connais pas ta vie. De toute façon, ils sont nuls et peuvent gâcher votre journée. Mais plus maintenant! Faites-vous une énorme faveur et bannissez les imperfections. Obtenez un pack de deux de Neutrogena Visiblement Clear Rapid Clear Treatment pour seulement 10 $.

Accrochez cette offre Daily Steals lorsque vous utilisez le code promo KJNUTGNA. Il est censé fonctionner en aussi peu que quatre heures, donc si vous repérez un bouton au réveil, vous pouvez utiliser ce traitement et il est à espérer qu’il sera réduit à l’heure du déjeuner ou lorsque vous rentrerez du travail.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Profitez de tous les avantages d’un abonnement PlayStation Plus pour une année entière pour un faible 37 $. Si vous possédez une PS4, cet abonnement vous offre quelques jeux «gratuits» à jouer par mois en plus de l’accès en ligne. Pour janvier, vous aurez la chance de jouer à Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator.

Il est temps de d-d-d-d-duel! Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est tombé à seulement 20 $ pour la Nintendo Switch.

En tant qu’ancien Yu-Gi-Oh! joueur (j’avais un deck Lava Golem, Chaos Emperor et The Creator), je suis curieux de ce jeu depuis qu’il a été annoncé. Avec l’accès à des milliers de cartes et la possibilité de jouer certains des duels de l’anime, cela semblait être un moyen vraiment abordable d’obtenir une partie de la nostalgie dont j’avais soif sans avoir à perdre des centaines de dollars sur les boosters.

À l’heure actuelle, Amazon et Target l’ont réduit à seulement 20 $.

20 $

D’Amazon

185 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Technologie

StockagePowerAudioHome TheaterOrdinateurs et accessoiresPièces PCAppareils mobilesPhotographie

Accueil

Biens de la maisonMaison intelligenteCuisineOutils et voyage automatique

Mode de vie

VêtementsBeauté & ToilettageCamping & OutdoorsFitness

Médias

Films et séries TVLivres et bandes dessinéesCartes cadeaux

Gaming

PériphériquesPCPlayStation 4Xbox OneNintendoJouets et jeux de société

Offres que vous avez peut-être manquées

Un chargeur PD AUKEY 30W à double port avec un port USB standard et un port USB-C est réduit à 15 $ en utilisant le code ECL56KRA plus le coupon sur la page.

Si vous utilisez toujours l’unité à prise unique fournie avec votre appareil, vous avez besoin d’une mise à niveau. Je veux dire, imaginez la commodité de charger deux de vos appareils à la fois? C’est l’avenir. Et c’est une excellente occasion d’obtenir une unité adaptée aux voyages.

Qui se soucie des bijoux fantaisie? Quand je dis goutte à goutte, je veux dire du café, évidemment. Si vous cherchez à brancher des choses, mais comme sur un budget, nous avons un accord pour vous. Obtenez un ensemble de 4 moulins à café et moulin à café en acier inoxydable pour seulement 15 $ de Daily Steals lorsque vous utilisez le code promo KJCGRNDR.

Essayez-vous de canaliser un temps plus chaud en y réfléchissant? Encouragez ces pensées positives et procurez-vous un nouvel équipement pendant que vous y êtes. Vous pouvez obtenir 60% de réduction sur tout le site (plus la livraison gratuite) de Waves Gear lorsque vous utilisez le code promo KinjaD60.

Cela signifie que le 34 oz. Forever Cold Water Bottle coûte 16 $ (normalement 39 $), tandis que le 25 oz. est de 14 $ (normalement 34 $). Ces lunettes de soleil flottantes populaires ne coûtent que 16 $ (normalement 40 $). Découvrez tout ce qui est inclus dans cette vente et profitez de la livraison gratuite, ce qui est une rareté chez Waves Gear.

Nous espérons que personne ne se promène dans nos bagages lorsqu’ils sont hors de vue. Mais tu ne sais jamais! Et, vous ne savez vraiment pas si votre fermeture à glissière va s’ouvrir lorsque votre valise est malmenée après l’avoir vérifiée. Protégez vos affaires avec un pack de deux serrures à bagages TACKLIFE pour seulement 6 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo KCH7237I à la caisse.

11 $

D’Amazon

483 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Toutes les cuisines ne sont pas dotées d’un lave-vaisselle. Ou, tout le monde n’aime pas en utiliser un. Si vous avez besoin d’un meilleur séchoir, avec un espace décent, Joseph Joseph a la solution. Ce support de séchage extensible pour vaisselle est en baisse à 30 $ sur Amazon, ce qui est le plus bas jamais enregistré. Il a beaucoup de place pour les assiettes, les bols, les tasses, les verres à vin, les couverts et plus encore.

30 $

D’Amazon

384 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Je suis fermement convaincu que tous mes maux et douleurs peuvent être corrigés par un coussin chauffant. Si vous êtes du même avis, vous allez vouloir ce coussin chauffant XXL Sable. C’est seulement 20 $ lorsque vous coupez le coupon de 6 $ et utilisez le code promo KINJA7KJ à la caisse. Il est fabriqué en microfibre, dispose de 10 réglages de chaleur et d’une minuterie que vous pouvez régler entre 10 et 90 minutes.

La journée Keto est une chose réelle et elle arrive le 5 janvier. Si vous êtes un Keto Guido (désolé, je regarde trop Jersey Shore), vous pouvez vous approvisionner en viande et en poisson gratuits pour célébrer le grand jour. Les nouveaux membres de ButcherBox recevront le pack Ultimate Keto lors de leur inscription. Cela comprend deux livres de saumon, 10 oz. de bacon et quatre livres de crosse de porc dans leur première boîte.

Vous devrez vous inscrire à ButcherBox pour réclamer votre offre. Vous pouvez choisir parmi cinq options de boîte: boîte personnalisée, boîte mixte (boeuf, poulet, porc), boeuf et porc, boeuf et poulet ou tout boeuf. Toutes les boîtes non personnalisées coûtent 129 $ pour huit à 11 livres de viande ou 238 $ pour 16 à 22 livres de viande. La boîte personnalisée est un peu plus chère à 149 $ ou 270 $ respectivement. L’expédition sur toutes les boîtes est toujours gratuite.

Cette promotion se déroule maintenant jusqu’au 12 janvier 17.

Remarque: Cette vente a été prolongée jusqu’au 23 janvier.

C’est formidable que tout le monde se concentre sur sa santé mentale et physique pour commencer la nouvelle année, mais TBH, nous avons quelque chose de mieux. Abandonnez votre vie réelle et partez en vacances surréalistes. Pour le moment, vous pouvez réserver un vol aller-retour en classe économique ou en classe affaires sur Emirates, à partir de 409 $. Cette offre concerne les vols vers la Grèce, l’Afrique du Sud, Dubaï, Bali, Le Caire et plus encore.

Commencez 2020 du bon pied et réservez votre vol Emirates d’ici le 23 janvier. Ces prix sont susceptibles de changer en fonction de l’aéroport de départ.

Êtes-vous à l’âge où tout ce qu’il faut pour vous blesser au cou est de dormir un peu bizarre? Bienvenue, vous êtes entre amis ici. Si vous avez besoin d’un certain soulagement pour vos muscles endoloris, vous le trouverez avec plaisir dans un appareil de massage du dos et du cou Naipo Shiatsu. En ce moment, vous pouvez l’obtenir pour 39 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo T4MSJT6D. Le masseur a trois vitesses différentes, 8 nœuds de pétrissage profond et une fonction de chaleur pour pénétrer profondément dans vos muscles.

39 $

Depuis amazon Utilisez le code T4MSJT6D

3524 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Indochino est l’une des entreprises de vêtements personnalisées préférées de nos lecteurs, et cette semaine, ils offrent leur meilleur prix de chemise jamais. 129 $ vous offre trois chemises sur mesure avec le code promo KINJA.

Et comme pour tout ce qui est Indochino, vous pouvez tout personnaliser sur vos nouvelles chemises. Changez le col, les poignets, les boutons, la longueur de la chemise, etc. Vous pouvez même ajouter un monogramme.

Si vous cherchez un excellent moyen d’améliorer votre look cette année, c’est le moment d’acheter.

Ajoutez un peu plus de lumière à votre maison pendant ces mois d’hiver sombres avec ce lampadaire à trois lumières CO-Z à prix réduit. Si vous empilez le coupon sur la page avec le code 62VNTV4R, vous pouvez le récupérer pour 53 $, contre 66 $ habituellement. IMO, l’esthétique nickel brossé est super sympa et une nette amélioration par rapport à celle qui me suit depuis l’université (je suis sûr que nous avons tous la même … vous savez, celle d’IKEA?)

À ce jour, vous avez probablement entendu des dizaines de personnes parler de leurs couvertures lestées. En fait, tout le monde dans The Inventory possède maintenant un et nous sommes tous des croyants. En ce moment, vous pouvez vous amuser et économiser gros sur un certain nombre de couvertures lestées Buzio.

Voici vos options:

Avec chacun d’eux, assurez-vous de couper le coupon sur la page pour obtenir le prix indiqué. Ne dormez pas sur cette offre.

Vous cherchez une nouvelle façon de vous remettre en forme après les vacances? À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer un TRX Original – Strong System de Huckberry pour un faible 100 $. Cet ensemble promet un entraînement complet avec seulement quelques accessoires.

Il promet de vous aider à «tonifier le haut du corps, le bas du corps et le tronc en aussi peu que 15 minutes par jour». Et la meilleure partie? Il se rangera dans un petit sac pratique.

Je ne sais pas par où commencer? Ne vous inquiétez pas, cet ensemble comprend des téléchargements numériques de 8 entraînements TRX et un tableau des mouvements pour vous guider.

Ne dites pas au revoir à votre dépendance aux chaussures en 2020. Embrassez-la. Mais, le trouble des chaussures partout doit définitivement cesser. Faites-vous plaisir, obtenez un pack de 2 de l’organisateur de rangement pour chaussures Lifewit. Vous pouvez les acheter pour 22 $ sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 3 $ et utilisez le code promo 2ES42OYJ.

Chaque sac de rangement peut contenir 12 paires de chaussures de taille régulière. Ils sont également livrés avec des séparateurs réglables, de sorte que vous pouvez également y installer des chaussures et des bottes plus grandes. Même si ceux-ci sont conçus pour le stockage de chaussures, les sacs peuvent également servir de stockage pour les vêtements, les jouets, etc.

Vous savez déjà que nous aimons les couvertures lestées. Et nous savons que vous les aimez aussi, sinon nous ne continuerions pas à écrire ces messages. Eh bien, voici une autre couverture pondérée (et produits similaires) pour vous. Vous pouvez maintenant obtenir 10% de réduction sur votre commande chez Gravity Blanket lorsque vous utilisez le code promo KINJA10. Ce code peut être utilisé sur leurs couvertures lestées extrêmement populaires, leur masque de sommeil, leur housse de couette en fausse fourrure, etc.

Le Sherpa est un très bon tissu. Alors que certaines personnes qui craignent Pokemon ne l’aiment pas, les personnes aux goûts raffinés peuvent profiter de l’exceptionnelle veste zippée FNT Sherpa de Huckberry pour 112 $.

Si vous cherchez des couches super confortables cette saison, pensez à cette veste. Il est doux tout autour et offre un tas de poches à fermeture éclair différentes, ce qui est bien. Cela se vend généralement autour de 140 $, donc ce prix actuel est un vol.

Lancez la nouvelle année en organisant enfin vos câbles avec cet organiseur autocollant à prix réduit. Ignorez les photos sur la page du produit. Lorsque vous commandez, vous obtiendrez une unité à cinq trous avec un autocollant de style 3M afin de pouvoir le fixer à votre bureau ou à l’arrière de votre console de home cinéma. Pour 2 $, c’est un achat impulsif. Alors allez-y, c’est une façon stupide et bon marché d’améliorer votre vie.

Vos pieds se sentent-ils particulièrement vulnérables cet hiver? Si oui, nous avons quelque chose qui pourrait vous aider.

En ce moment, vous pouvez investir dans le confort avec de nouvelles pantoufles de fantaisie lors de la vente de pantoufles Huckberry avec des prix commençant à seulement 34 $. Que vous recherchiez une paire de SeaVees, Pendleton, Glerups ou New Balance, il est fort probable que vous trouverez quelque chose de confortable à glisser.

Pour être clair, ceux-ci n’aiment pas les paires jetables que vous trouverez dans la poubelle de certains entrepôts. Ce sont des pantoufles de bonne foi, et certains comme Glerups, ont l’approbation de nos lecteurs. Assurez-vous donc de vérifier toutes vos options sur la page des offres.

.