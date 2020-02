BoJack Horseman dit beaucoup de choses profondes sur la sobriété, mais j’ai juste aimé ce chat

Capture d’écran: Netflix

Les derniers épisodes de l’émission animée de Netflix, BoJack Horseman, sont sortis la semaine dernière, mettant fin à l’histoire d’un acteur alcoolique qui est aussi, inexplicablement, un cheval. Lors de la dernière saison, BoJack part en cure de désintoxication puis tente de concilier son nouveau style de vie sobre avec son passé. La partie qui m’a semblé la plus vraie en tant que personne nouvellement sobre était un bâillon jetable lors d’une réunion des Alcooliques anonymes à laquelle BoJack assiste alors que sa vie s’effondre.

Dans la dernière moitié de la saison 6, le passé de BoJack le rattrape alors qu’il tente de se refaire une vie sobre en tant que professeur de théâtre universitaire. Les journalistes qui enquêtaient sur la mort de sa protégée Sarah Lynn publient l’histoire vraie de son implication dans sa surdose mortelle de drogue. BoJack est net dans une interview télévisée, pour laquelle il est salué par le public. En proie à l’attrait de la gloire, il revient pour une deuxième interview, qui ne se passe pas si bien. À un moment donné, il proteste: “Ils ne peuvent pas me mettre dans la merde.” Je suis une personne différente maintenant. “Mais même s’il a changé pour le mieux à bien des égards, il est toujours quelqu’un qui a fait des choses terribles, et devenir sobre ne peut pas les défaire.

Alors que beaucoup de luttes de BoJack dans la sobriété résonnaient avec moi, en partie parce que j’ai quelques souvenirs dignes de grincer des dents de mes propres jours de boisson, je n’ai jamais touché les bas dramatiques dépeints par BoJack Horseman. Beaucoup d’histoires sur l’alcoolisme impliquent des gens qui atteignent le «bas du fond», un moment où la consommation d’alcool a tellement foutu la vie que vos seules options sont de cesser de fumer ou de mourir. Bien que j’aie entendu de nombreuses histoires dramatiques qui font écho à BoJack, j’ai entendu beaucoup plus de gens sobres qui ont décidé qu’ils en avaient assez avant que les choses ne deviennent trop incontrôlables. J’ai également entendu des gens sobres dire que le fond de la roche est partout où vous arrêtez de creuser. À un moment donné, BoJack l’exprime ainsi: «J’ai eu beaucoup de ce que je pensais être des fonds rocheux, pour découvrir un autre fond plus rocheux en dessous… Finalement, j’ai décidé d’arrêter d’attendre que quelque chose me change. J’ai dû faire le changement moi-même. »En repensant à ma consommation d’alcool après plus de huit mois de sobriété, je peux voir que même si je pense que cela a rarement affecté négativement les autres, je me faisais beaucoup de tort que je n’arrêtais pas de décider «Assez mauvais» pour justifier d’arrêter encore. Parfois, quand je repense au temps que j’ai attendu pour arrêter de boire, cela ressemble moins à un déni qu’à une façon ridicule de me punir.

Une plaisanterie dans un épisode ultérieur de BoJack a conduit ce point à la maison pour moi. Dans le 13e épisode de la saison 6, “The Horny Unicorn”, BoJack se rend à une réunion des Alcooliques anonymes après sa deuxième interview télévisée désastreuse. Quand il arrive, un personnage de chat partage, tenant une photo d’une famille humaine. Il raconte: «Quand je suis rentré chez moi, j’ai découvert que ma femme et ma fille avaient déménagé. Tout ce qu’ils ont laissé, c’est cette photo. C’est la photo stockée dans le cadre. Ma femme n’arrêtait pas de me demander de mettre une photo de notre famille, mais j’étais toujours trop ivre. Mais à cause de vous tous, et de mon parrain Leo, je ne suis plus seulement l’homme qui n’est pas sur cette photo. Je suis un homme différent et meilleur, qui n’est pas non plus sur cette photo. “

Ce moment jokey jetable en disait plus sur la sobriété que sur beaucoup d’arc de BoJack. D’une part, ne jamais mettre une image dans un cadre est une lutte plus mince que BoJack se trouvant détesté par des millions, mais c’était clairement significatif dans la vie de ce personnage. Une partie de ce qui m’a aidé à réaliser que je devais changer ma relation avec l’alcool était l’accumulation de tout ce que l’alcool m’empêchait de faire. Les projets dont je rêvais mais sur lesquels je n’ai jamais travaillé, les tâches du week-end qui n’ont jamais commencé et les plans que j’annulais constamment n’étaient que de petits regrets qui se sont accumulés dans une vie qui, selon les termes des AA, semblait ingérable. Ces jours-ci, les améliorations spectaculaires apportées par la sobriété dans ma vie se tiennent à côté de toutes les choses beaucoup plus banales que cela m’aide également à faire. Il peut être ridicule d’être fier de moi pour passer la soie dentaire tous les soirs ou pour organiser enfin mon garde-manger, mais ce sont certains des petits avantages auxquels je ne m’attendais pas lorsque j’ai arrêté de boire, ceux qui donnent à ma vie l’impression d’être quelque chose que je vis , au lieu de quelque chose que je me bouscule pour ne pas tomber en morceaux.

Cette blague parle également de l’une des choses les plus merdiques à propos de la sobriété: cesser de boire change beaucoup votre vie, mais cela ne change pas vraiment qui vous êtes. Pour moi, cela ressemble parfois à une arnaque: je vais devenir fou que la sobriété ne m’ait pas transformé en personne du matin, ou n’a pas magiquement fixé mon estime de soi. Cela a rendu certaines des pires parties de moi-même plus prononcées, et cela m’a montré que je n’ai jamais développé de stratégies d’adaptation pour tant de choses. Toute sa sobriété et son amélioration personnelle ne rendent pas BoJack moins lâche ou égocentrique, ni ne mettent ce chat au hasard dans cette image. Mais le chat ne semble pas avoir honte de cela ni être submergé de remords. Beaucoup de choses dans sa vie sont meilleures, semble-t-il, mais cela ne signifie pas que tout est réparé. Nous ne savons pas ce qui arrive au chat quand il quitte la réunion des AA, mais il semble plus en paix avec ce que la sobriété peut et ne peut pas faire que l’étoile de BoJack Horseman.

