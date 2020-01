Bon sang, regardez cet art de l’hymne

Fine ArtFine ArtFine Art est une célébration du travail des artistes du jeu vidéo, présentant le meilleur de leurs portefeuilles professionnels et personnels. Si vous êtes dans l’entreprise et que vous souhaitez partager des œuvres d’art, contactez-nous! PrevNextView All

Écoutez, je comprends, Anthem n’a pas été un moment amusant, mais il y a cette chose belle et pratique avec cette fonctionnalité où nous sommes en mesure de séparer l’art du gameplay et de nous demander, merde, même si Anthem aspire ces conceptions de personnages sont ravissantes.

Ils ont été réalisés par Volta, un studio tiers qui a également travaillé récemment sur des trucs comme Mass Effect Andromeda et Borderlands 3.

Vous pouvez voir plus de travaux de Volta sur le site de leur entreprise et sur la page ArtStation.

