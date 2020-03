Bon travail! Est un tout nouveau Puzzler de Nintendo, et il est maintenant disponible sur Switch

Hier, à l’intérieur de la Nintendo Direct Mini d’hier, se trouvait un tout nouveau jeu de Nintendo lui-même, Bon travail!.

Similaire à Les civières, un jeu qui a également été lancé de nulle part en novembre, ce nouveau titre regorge de puzzles barmy. Il vous incarne un enfant maladroit qui essaie de gravir les échelons de l’entreprise, remplissant un puzzle sur le thème du bureau à la fois pour faire exactement cela. Vous êtes récompensé pour votre créativité, alors même si vous pouvez simplement faire passer un projecteur par la porte ouverte, pourquoi ne pas le catapulter à travers un mur à la place? Nous aimons le son de cela.

Ces tâches sont présentées sous forme d’étapes qui peuvent être rejouées si vous souhaitez viser le meilleur score possible. Vous pouvez également passer un Joy-Con à un ami pour une assistance coopérative locale, ou même pour simplement collecter plus de tenues dans le jeu, dont il y a beaucoup à découvrir (plus de 100, en fait).

Il semble être plein de charme et, en surface, semble avoir le niveau de polissage que vous attendez d’un jeu publié par Nintendo. Nous travaillons dur pour vous proposer un examen du jeu bientôt, alors gardez un œil sur cela si vous voulez entendre nos pensées.

Vous aimez déjà le son? Vous pouvez le récupérer maintenant sur l’eShop pour 17,99 £ / 19,99 $.

