Bon travail! Transforme le népotisme de bureau en quelque chose de plus amusant

Je ne suis pas entré au bureau depuis des semaines. Si votre travail peut être fait à domicile et que votre employeur n’est pas un monstre sans cœur, vous ne l’avez probablement pas non plus. Le carnage de travail de Good Job! Est un parfait substitut. Je souhaite seulement que chaque bureau soit aussi amusant.

Développé par le studio de jeux néerlandais Paladin et publié par Nintendo, Good Job! a été annoncé lors de la surprise mini-Direct de la société un peu plus tôt dans la journée et a immédiatement été lancé furtivement sur l’eShop de Switch. Cette brusque fanfare combinée à l’esthétique modeste de Good Job! – des personnages qui se découpent et des intérieurs de bureau banals – le rendent facile à ignorer. Je suis donc ici pour vous dire que vous ne devriez pas. Envoyer un projecteur Powerpoint s’écraser à travers trois murs de cabine dans une salle de conférence de l’autre côté de la salle des comptes est l’une des choses les plus satisfaisantes que j’ai faites toute la semaine.

Vous incarnez l’enfant d’un PDG qui, à toutes fins utiles, est inutile, mais obtient tout de même un emploi dans l’entreprise de ses parents à cause du capitalisme. Pour remonter de l’étage inférieur, vous devez effectuer des tâches aléatoires pour prouver votre valeur. Quelqu’un a besoin de quelques boîtes en panne dans la salle de stockage? Chose sûre. Quelqu’un d’autre a manqué trop de personnes pour organiser cette réunion d’enregistrement en milieu de semaine totalement productive? Pas de transpiration. Vous êtes essentiellement le cousin de Succession, Greg, sauf qu’au lieu de ranger après les excès névrotiques d’un pour cent, vous détruisez des bureaux et renversez des décorations coûteuses tout en essayant d’accomplir les parties les plus banales des “conneries”.

Pièce A: le projecteur que j’ai mentionné avec amour ci-dessus. J’avais besoin de le faire passer d’un coin du bureau à un autre pour une réunion du conseil d’administration. Il était cependant piégé dans un placard de rangement. Certaines des portes que je devais ouvrir pour y arriver étaient électriques et devaient être branchées, mais les cordons ne pouvaient pas atteindre. Au lieu de cela, j’ai utilisé les cordes comme des frondes pour briser les murs.

Une fois que j’ai enfin mis la main sur le projecteur, je ne voulais pas vraiment le lancer, mais c’est quand même arrivé par accident. Heureusement, personne dans la salle de réunion ne s’en souciait. Sur mon évaluation personnelle, j’ai obtenu un B pour le timing et un C pour les dommages. “Bon travail!” le jeu me l’a dit, probablement parce qu’en tant qu’enfant du PDG, je ne peux pas faire de mal et c’est aussi plus amusant de cette façon.

Les niveaux ultérieurs deviennent beaucoup plus avancés. Le jeu a neuf étages et chaque étage a une poignée de pièces à résoudre, suivi d’une pièce spéciale qui se déverrouille et sert de terrain d’essai beaucoup plus complexe pour toutes les astuces et solutions de mini-puzzle que vous avez ramassées le long du façon. Ce que j’aime des obstacles de Good Job!, C’est qu’il y a plus d’une façon de les contourner. Puisqu’ils sont basés sur la physique, il y a de la marge pour jouer. Rassembler des collègues pour une réunion peut signifier les mettre sur un tapis roulant pour les amener à la chaîne de montage. Alternativement, vous pouvez prendre des rangées de sièges connectés pour transporter vos collègues comme un covoiturage personnel.

Chaque morceau de chaque niveau isométrique est tangible et en couches, plein de petits objets qui peuvent voler et se briser lorsque vos plans les mieux préparés vous explosent au visage. Je pense que vous obtenez en fait plus de points plus vous détruisez de choses. Et même si ce n’est pas le cas, c’est le moyen le plus satisfaisant de fouiller dans chaque nouveau labyrinthe d’entreprise. Les gens qui cassent de la merde en essayant de faire le travail ne devraient pas être récompensés. Quiconque a un emploi sait que ce n’est pas toujours le cas. Ces jours-ci, vous pouvez même fonder une entreprise sur cette devise et ensuite être à l’abri des conséquences de celle-ci tandis que d’autres en paient le prix.

Heureusement, bon travail! n’est pas alourdi par ces outrages moraux. Au lieu de cela, c’est une belle évasion d’eux. Enfin, vous devenez l’idiot inconscient qui ne peut rien faire de mal et qui s’amuse beaucoup à le faire.

