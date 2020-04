Bonne analyse d’emploi! – Nintendo Switch. Détruire l’entreprise familiale

Tout le monde s’attendait à une excellente Nintendo Direct au début de 2020, mais au fil des jours, l’incertitude nous a envahis. Certains pensaient même que le format Nintendo Direct disparaissait progressivement, ne laissant que ce type de diffusion pour des jeux spécifiques, comme Animal Crossing ou Pokémon. Rien de plus éloigné de la réalité, Nintendo nous a surpris avec une Nintendo Direct Mini en mars dernier. Dans la présentation, nous avons pu voir pour la première fois le jeu que nous analysons maintenant: Good Job!

Bon travail! C’est un titre indépendant qui, bien qu’il ne semble pas trop frappant graphiquement, sa mécanique et sa proposition originale l’ont conduit à être, ni plus ni moins, que Nintendo elle-même qui a distribué le jeu numériquement. Sommes-nous vraiment face à un indie si bon que le Big N a risqué pour lui? Eh bien, bien que nous connaissions déjà la réponse, vous devrez lire notre analyse en entier pour tirer vos propres conclusions.

À partir du plus bas

Bien que notre protagoniste soit le fils de patron, notre travail n’est pas facile. Nous commençons à l’étage le plus bas de l’entreprise familiale, devant effectuer toutes sortes de tâches ou de «courses» pour monter. Chaque étage du jeu a 3 niveaux Nous devons surmonter pour débloquer le niveau de montée, ce qui nous permet d’accéder à l’étage suivant. Nos tâches vont de la livraison de colis ou de l’aide aux travailleurs paresseux à reprendre leur travail, l’arrosage des usines dans un bureau, voire la coopération sur une chaîne de montage de robots, pour n’en citer que quelques exemples. Notre objectif, évidemment, est d’atteindre le sommet de notre entreprise et montrer à notre père que nous sommes capables de gérer l’entreprise familiale.

Et c’est tout? Un jeu de courses? Eh bien … oui et non. Vous verrez, l’attraction principale de ce titre sont les différentes façons d’atteindre nos objectifs. Nous sommes évalués à chaque niveau par le temps qu’il nous a fallu pour le surmonter, le montant des dommages que nous avons causés et l’argent qu’ils ont coûté à l’entreprise. Bien que le leur soit de bien faire les choses, calmement et sans détruire la moitié d’un bâtiment, la vérité est que le jeu lui-même nous offre des moyens très chaotiques d’atteindre nos objectifs. Par exemple, à un niveau, nous devons guider un travailleur vers son travail et une plate-forme entre la porte et l’ascenseur ne fonctionne pas. Nous pouvons créer un pont domestique à l’aide d’un chariot élévateur, mais si nous brisons le mur de la pièce que donne le travailleur, il arrivera sans problème à son lieu de travail. Dans tous les aspects de ce jeu de voyou, c’est là que sa grâce, son attrait et tout le soin qu’il a.

Minimaliste

Bon travail! Il ne se distingue pas par ses graphismes ou sa musique. Dans les deux sections, c’est assez modeste. Cependant, le jeu a été doté d’un certain charisme qui fait que notre personnage interagit d’une manière ou d’une autre avec des objets (et avec sa garde-robe), ce qui nous fait sourire. Le plein potentiel de ce jeu se voit dans le interaction avec des objets, de porter une tasse de café à tirer sur d’autres employés à l’aide d’une machine à soda. Ce qui est certain, c’est que C’est un jeu auquel vous devez jouer pour découvrir à quel point il peut être profondBien que cela dépend toujours du type de joueur. Si nous nous limitons à dépasser les objectifs de la manière la plus rationnelle, sans penser à la destruction, les niveaux sembleront courts et nous le surmonterons sans trop de problèmes. Cependant, si nous essayons de “bien” jouer, nous voyons le nombre de situations compliquées qui nous feront réfléchir encore et encore, ainsi que de profiter de toutes les options du titre, car le jeu nous laisse constamment sur le plateau la possibilité de charger une partie du mobilier .

Plus tôt, nous avons mentionné le garde-robe et c’est qu’à chaque niveau on voit divers vêtements des plus surréalistes pour notre personnage, on peut transformer sa “tenue” en sac banane et lunettes de plongée par exemple. Porter notre personnage en “mode exhibitionniste” est toujours drôle et cette fois-ci, son esthétique minimaliste nous fait sourire en l’habillant de façon amusante. Ces vêtements sont cachés dans les endroits les plus tordus que nous pouvons imaginer, nous obligeant à détruire le niveau pour les obtenir, ce qui alimente la rejouabilité du jeu. Aussi il a un mode coopératif pour 2 joueurs, où le chaos est plus assuré que jamais. Surtout quand un joueur essaie de causer le moins de dégâts possible, tandis que l’autre veut que le bureau brûle. Dans ce cas, la “coopérative” est quelque chose de relatif …

Bon travail! – Un bon travail pour tuer le temps

Le principal inconvénient que nous mettons au jeu est sa durée. Les plus de 30 niveaux du jeu peuvent sembler peu nombreux, en comptant environ d’une durée estimée entre 5 et 10 minutes chacun. En tout, le jeu n’atteint pas 5 heures, bien que nous ayons déjà commenté qu’il est assez rejouable et que le multijoueur prolonge sa durée de vie utile un peu plus longtemps, mais il est vrai que si on ne se soucie pas des costumes ou de la partition, vaincre le jeu est assez simple et rapide. La section graphique est assez modeste, comme nous l’avons déjà mentionné et, même si cela peut prendre un peu de technologie pour faire fonctionner le système de collision et la façon dont les objets interagissent entre eux et avec l’environnement, Nous pensons que les temps de chargement lors de l’accès à un niveau sont quelque peu excessifs. Nous avons également remarqué bugs avec des objets ou des personnages après certaines actions chaotiques. Nous comprenons que c’est un jeu avec de nombreuses possibilités et qu’il est normal de voir ce type d’échec, mais nous espérions que cet aspect serait un peu mieux peaufiné.

Voir aussi

Bref, bon travail! c’est un jeu très décontracté, amusant, facile à comprendre et à jouer. Avec ce titre le rire est garanti, jouer seul ou en compagnie et la vérité est que nous l’avons aimé. Cependant, ce n’est pas un jeu parfait et nous avons voulu signaler ses défauts, ainsi que ses points forts. Si vous voulez commencer le “télétravail” avec votre Nintendo Switch, vous devriez donner une chance au titre, car c’est un indé qui aide beaucoup à tuer le temps avec les petits puzzles qu’il nous propose, sous la forme de niveaux très variés. Celui du pool d’entreprise est l’un de nos favoris. Nous vous invitons à jouer au jeu pour y jeter un œil.

Nous avons analysé Good Job! grâce à un code numérique fourni par Nintendo Espagne. Version analysée: 1.0.0

Bon travail! C’est un bon travail, sans aucun doute

Bien que ce ne soit pas un jeu parfait, car il a quelques bugs, tels que sa courte durée et d’autres bugs mineurs qui gênent l’expérience, il est très amusant, facile à comprendre et très agréable. Son esthétique minimaliste est assez réussie et rend le jeu assez décontracté et accessible.

PROS

Interaction avec l’environnement et les objets

Le gameplay est assez simple et facile à comprendre

Les niveaux sont bien planifiés et offrent différentes façons de les surmonter

CONS

C’est très court

Parfois des temps de charge excessifs

