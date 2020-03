Bonus en ligne Red Dead gratuits disponibles sur PS4 pour une durée limitée

Le mode en ligne de Red Dead Redemption 2, intitulé à juste titre Red Dead Online, offre actuellement des bonus gratuits aux joueurs PS4. PlayStation a annoncé la nouvelle via Twitter, notant que les joueurs ont jusqu’au 6 avril pour réclamer leurs bonus.

Les joueurs de Red Dead Online sur PS4 peuvent récupérer trois cartes de capacité gratuites dès maintenant. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir vos cartes gratuites est de jouer à Red Dead Online avant le 6 avril, puis accédez à la section Capacités du menu Pause. C’est aussi simple que ça. Malheureusement, ces éléments bonus ne sont actuellement pas disponibles sur Xbox One ou PC.

Avec les récents événements mondiaux, vous craignez peut-être que le développement de Red Dead Online soit suspendu. Cependant, Rockstar Games a confirmé que les événements de Red Dead Online se poursuivraient comme prévu pendant la pandémie de COVID-19. Heureusement, les employés de Rockstar Games travaillent à domicile à la demande de l’entreprise. Bien sûr, les choses pourraient changer, alors restez à l’écoute de GameSpot pour toutes vos nouvelles à jour.

Dans les nouvelles connexes, le patron de longue date de Rockstar Games, Dan Houser, a quitté l’entreprise. Houser était l’un des co-fondateurs de Rockstar Games, avec son frère Sam. Les deux frères étaient responsables de la plupart des décisions créatives sur les titres de Rockstar Games, particulièrement connus pour leur travail d’histoire.

Si vous souhaitez passer plus de temps à l’intérieur, loin des amis et de la famille, nous, chez GameSpot, comprenons. C’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleurs films, émissions de télévision et jeux dont vous pouvez profiter pendant que vous vous isolez. Nous avons également collecté tous les jeux gratuits actuellement disponibles pendant cette crise.

