Bonus en ligne Red Dead – Obtenez des XP supplémentaires dans les chasses aux primes et le mode Showdown dès maintenant

Red Dead Online, le composant en ligne de Red Dead Redemption 2, offre actuellement des bonus XP sur certaines activités. Pour vraiment vous aider à gagner cet XP supplémentaire, il existe également des réductions sur certains produits du jeu. Rockstar a annoncé des bonus qui seront en vigueur jusqu’au 24 février.

Tout d’abord, toutes les missions de primes, y compris les dix primes légendaires disponibles et les événements d’itinérance gratuits de chasseurs de primes qui apparaissent, donneront désormais 50% d’XP de rôle supplémentaires. Cela signifie que vous pouvez monter de niveau un peu plus rapidement tout en recherchant des primes à travers le monde du jeu.

De même, si vous participez au mode Showdown pendant cette période, vous recevrez également un boost d’EXP de 50%. La série vedette de cette semaine est Gun Rush: Teams, qui est le mode de bataille royale de Red Dead Online. Les courses ont également reçu le même boost d’XP, si vous voulez tester votre courage à cheval.

Pendant ce temps, le catalogue Wheeler, Rawson & Co. propose des réductions sur de nombreux articles dont vous aurez besoin pour être un chasseur de primes efficace. Les variantes spécifiques à la chasse aux primes du revolver Schofield et du fusil à verrou, ainsi que le revolver LeMat et le fusil à répétition, sont toutes réduites de 30%. Le Lasso renforcé a reçu le même rabais, ce qui facilite la mise en vie de vos primes et fait plus d’argent.

De plus, si vous êtes sur PlayStation 4 et avez un abonnement PlayStation Plus, vous pouvez acheter gratuitement trois recharges Moonshiner Mash et trois fournitures de commerçant.

Une mise à jour récente a ajouté la récompense Lovers Collection, si vous pouvez retrouver Madame Nazar et la réclamer. Le co-fondateur de Rockstar Games, Dan Houser, devrait quitter l’entreprise en mars, mais c’est comme d’habitude pour le Far West en ligne.

En cours de lecture: Red Dead Redemption 2 – Bande-annonce de lancement sur PC

