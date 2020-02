Bookbound Brigade est désormais disponible sur Nintendo Switch

Que se passerait-il si un jour vous vous réveilliez et découvriez que les personnages des livres avaient perdu la mémoire et que personne ne savait ce que c’était ou ce que c’était? Des situations aussi absurdes que Julio César vendant de la salade César ou un Léonard de Vinci qui déteste les arts pourraient être données. Heureusement, il n’y a rien à craindre, car vous êtes ici pour aider à tout résoudre.

Développé par l’étude italienne Digital Tales, Brigade reliée Il s’agit d’une métroidvanie dans laquelle plusieurs personnages occupent le devant de la scène et sont contrôlés en même temps. Pour retrouver leurs souvenirs, les personnages des livres doivent se réunir et travailler comme s’ils ne faisaient qu’un. Ce ne sera pas facile et les dangers sont nombreux, mais heureusement vous êtes là pour les guider. Traduit en espagnol, ce titre propose un certain nombre de personnages assez généreux parmi lesquels on retrouve: Don Quichotte, Jeanne d’Arc et Christophe Colomb.

Brigade reliée Il est désormais disponible sur le Nintendo Switch eShop. Si vous envisagez de donner une chance au jeu, rappelez-vous que l’année dernière, nous avions accès à un aperçu exclusif du jeu à la Gamescom 2018 et que nous avons également publié nos impressions à ce sujet. Même si vous en savez peu et que vous avez de la patience, vous pouvez toujours attendre notre analyse.

