Bookbound Brigade lance sur Nintendo Switch le 30 janvier 2020

Plus tôt l’année dernière, Intragames a annoncé que son nouveau titre Metroidvania Brigade reliée serait frapper Nintendo Switch. Bien que le jeu ait raté sa fenêtre de lancement initiale de 2019, il ne faudra pas longtemps avant que les fans de genre se plongent dans le jeu cette année!

Le développeur a confirmé que Bookbound Brigade frapperait le Switch eShop le 30 janvier 2020, pour 19,99 $ USD. Le jeu suit un groupe de 8 héros, alors qu’ils parcourent différents mondes de contes pour empêcher la destruction de leur réalité fictive!

Découvrez une nouvelle bande-annonce d’histoire et une bande-annonce de gameplay ci-dessous!

Lorsque le Livre des livres, un tome mystique abritant chaque mot jamais écrit, disparaît, des ennuis frappent le monde littéraire. Sans le livre tout-puissant, les plus grands héros de l’histoire et les personnages les plus aimés de la fiction disparaîtront. Face à ce terrible destin, huit champions se joignent à une même mission: récupérer le Livre des livres avant qu’il ne soit trop tard. Connu sous le nom de Bookbound Brigade, les héros se regroupent pour rechercher l’opus magnum.

Explorez cinq mondes tentaculaires dessinés à la main évoquant des décors classiques d’œuvres de fiction acclamées. Engagez-vous avec plus de 50 personnages non jouables arrachés aux chroniques et aux classiques, entreprenant des quêtes secondaires pour gagner des améliorations et de l’expérience pour aider la quête de la Brigade reliée. Recherchez des secrets, des artefacts perdus et des indices pour découvrir le sort du Livre des livres au cours d’un voyage inoubliable dans une bande originale orchestrale imprégnée d’un esprit aventureux.

