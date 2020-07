Boom! C’est Super Mario Bros. Avec le commentaire de John Madden

Annonces :

Image: Kotaku

Il y a une génération d’enfants qui ne connaîtront John Madden que comme le gars dont le nom figure sur la boîte du match de football, et non comme l’un des meilleurs commentateurs à avoir jamais travaillé dans le sport professionnel. Pour eux (et pour nous tous, vraiment): un gars se faisant passer pour Madden parlant de Mario jusqu’au niveau 1-1 de Super Mario Bros.

Ce clip ci-dessous est le travail du comédien et imitateur sportif professionnel Frank Caliendo, qui fait non seulement un grade S John Madden, mais aussi un très bon Pat Summerall.

Je suis vraiment désolé Frank, mais tu vas maintenant devoir en faire 10 000, avec Sonic ensuite.