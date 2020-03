Borderlands 1080p / 30fps avec contrôle de mouvement sur Nintendo Switch

La vérité est que le premier semestre de l’année Nintendo Switch est un peu en quarantaine. Oui, avec Animal Crossing New Horizons, beaucoup d’entre nous n’ont besoin de rien d’autre, mais nous devons penser à l’avenir. Et la vérité est que le fait que le 29 mai de nombreux jeux s’accumulent ne semble pas la meilleure stratégie de marché. L’un de ces titres qui arrivera à cette date est la collection légendaire Borderlands, la compilation de Borderlands, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-sequel dans leurs versions complètes.

1080p, 30 ips et contrôle de mouvement pour les trois Borderlands sur Nintendo Switch

Lorsque Nintendo Direct Mini ou Big N a été annoncé dans le passé, ni Gearbox n’a discuté des données techniques de ces ports avec Nintendo Switch. Ce qui a été discuté, c’est que seule la base de la première livraison sera incluse dans la cartouche, nécessitant plus de 40 gigaoctets d’espace libre pour télécharger le reste du contenu. Heureusement, nous avons découvert aujourd’hui grâce à Gamereactor que le développeur de ces conversions à l’hybride Nintendo est le studio californien Turn Me Up, qui assure que le triple qui a inventé celui des shooter-looters ira à 30 images par seconde et résolution 1080p sur Nintendo Switch sans avoir à recadrer ou à rétrograder les visuels des titres originaux. Cerise sur le gâteau, ils ont également développé un mode de lecture de contrôle de mouvement, une fonctionnalité qui jusqu’à présent n’était disponible dans aucune des versions pour d’autres consoles ou PC, quelque chose que beaucoup de joueurs de Nintendo Switch apprécieront sans aucun doute, car jouer à ces types de jeux pointant directement semble beaucoup plus organique et tout est précis.

