Borderlands 3 a déjà une date d’arrivée sur Steam et inclura le cross-play sur PC

Borderlands 3 est disponible sur PC depuis septembre de l’année dernière. Cela dit, il s’agissait d’une exclusivité temporaire de l’Epic Games Store et de nombreux joueurs attendaient qu’elle fasse ses débuts sur Steam. Heureusement, ils n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour que cela se produise.

Borderlands 3 – Disponible sur Amazon et Green Man Gaming

Ce qui se passe, c’est que Gearbox Software a annoncé que Borderlands 3 avait déjà une date d’arrivée sur Steam. Selon le développeur, Borderlands 3 sera en vente sur Steam à partir du 13 mars.

Il convient de mentionner que la page Borderlands 3 sur Steam est déjà disponible, bien qu’elle ne soit pas encore disponible en prévente. La seule chose que vous pouvez y faire est d’ajouter Borderlands 3 à votre liste de souhaits.

Mayhem arrive … sur Steam! Borderlands 3 sortira sur Steam le 13 mars et proposera un crossplay PC entre Steam et Epic Games Store!

Ajoutez # Borderlands3 à votre liste de souhaits @steam maintenant!

➡ https://t.co/TyX345xLiC pic.twitter.com/a4g7TuJHfa

– Gearbox Official (@GearboxOfficial) 27 février 2020

Borderlands 3 aura un jeu croisé sur PC

Achèterez-vous Borderlands 3 sur Steam, mais tous vos amis l’achèteront sur Epic Games Store? Ne vous inquiétez pas, Gearbox Software a annoncé qu’il y aura un jeu croisé entre les deux magasins PC. Ainsi, vous pouvez jouer avec n’importe quel joueur Borderlands 3 sur PC quel que soit le magasin de votre choix.

Il est important de préciser que ce jeu croisé ne concerne que les 2 versions de Borderlands 3 sur PC. Autrement dit, vous ne pourrez pas profiter du jeu avec des personnes qui l’ont acheté sur PlayStation 4 ou Xbox One.

Il s’agit donc d’un jeu croisé similaire à celui de jeux comme Halo Wars: Definitive Edition ou Age of Empires II: Definitive Edition. Au cas où vous ne le sauriez pas, les deux Microsoft RTS permettent aux joueurs Steam et Windows 10 de s’amuser ensemble.

Et vous, êtes-vous content de l’arrivée de Borderlands 3 sur Steam? Attendiez-vous votre version dans ce magasin? Dites-le nous dans les commentaires.

Borderlands 3 est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.

