Borderlands 3 a déjà une date de sortie sur Steam

Borderlands 3 Il a été l’un des jeux les plus notoires à abandonner son lancement en Steam en faveur de l’exclusivité de la Epic Games Store, mais cela se terminera très bientôt. Dans le cadre de votre panel PAX East, Boîte de vitesses a révélé la date exacte à laquelle nous pouvons profiter de ce tireur de butin Steam

Mayhem arrive… sur Steam! Borderlands 3 sortira sur Steam le 13 mars et proposera un crossplay PC entre Steam et Epic Games Store!

Ajoutez # Borderlands3 à votre liste de souhaits @steam maintenant!

➡ https://t.co/TyX345xLiC pic.twitter.com/a4g7TuJHfa

– Gearbox Official (@GearboxOfficial) 27 février 2020

Le site officiel du jeu est maintenant disponible sur Steam et vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits dès maintenant, bien que les préventes ne soient pas encore disponibles.

Borderlands 3 initialement lancé en PC, PS4 et Xbox One le 13 septembre 2019. Cela signifie que le jeu atteindra Steam exactement six mois plus tard, alors qu’il avait été annoncé précédemment qu’il allait faire ses débuts en avril. Dans le cadre de vos annonces sur PAX, Boîte de vitesse Il a également révélé le nouveau DLC de ce jeu.

Malgré la controverse sur son exclusivité dans Épique, Borderlands 3 Son lancement a été plutôt réussi. Lors de sa première journée, Randy Pitchford, directeur exécutif de Gearbox, a révélé que le titre dépassait les attentes, devenant ainsi le jeu de 2K qui a été vendu plus rapidement à travers l’histoire.

Source: Boîte de vitesse

