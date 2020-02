Borderlands 3 approche les 8 millions d’exemplaires vendus

Au-delà du débat sur l’avancée de sa proposition par rapport aux livraisons précédentes, on ne peut nier que Borderlands 3 a répondu aux attentes des fans et la réception, tant au niveau critique que du marché, a été favorable à cela. Titre du logiciel de boîte de vitesses. De toute évidence, cela s’est reflété dans leurs ventes et le récent rapport interactif Take-Two a révélé des informations à ce sujet.

Bien que le récent rapport financier de Take-Two se concentre sur les excellentes performances du marché qu’il a eues avec un monstre commercial tel que Grand Theft Auto V, avec des mentions pour Red Dead Redemption 2, la société n’a pas oublié ses autres IP et dans le Dans l’affaire Borderlands 3, il y a de très bonnes nouvelles. Selon les informations, bien que Take-Two n’ait pas révélé de chiffres exacts, cela a mis en évidence les ventes de Borderlands 3, soulignant que le jeu est sur le point d’atteindre l’objectif de 8 millions d’exemplaires, un chiffre non négligeable qui explique le succès qui a avait depuis ses débuts et sa stratégie réussie avec des lancements de contenu et des événements constants.

En ce sens, le précédent record de ventes, publié en novembre 2019, confirmait que Borderlands 3 avait vendu 7 millions d’exemplaires, on peut donc considérer que son taux de vente est toujours bon.

Borderland 3 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre examen écrit.

