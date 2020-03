Borderlands 3 arrivera bientôt sur Steam et vous pouvez le télécharger avant sa première

Il ne reste que quelques jours avant que les utilisateurs de Steam puissent enfin jouer à Borderlands 3. Pour les préparer au lancement, Gearbox a publié aujourd’hui la date à laquelle le jeu sera disponible pour commencer à le télécharger, ainsi que d’autres détails pour tirer le meilleur parti de la communication. Entre Epic Games Store et Steam.

Aujourd’hui, il a été annoncé qu’à partir de l’après-midi du mardi 10 mars, Borderlands 3 sera disponible pour tous les utilisateurs qui le précommanderont, afin que les joueurs puissent télécharger les 75 Go et ne pas avoir à attendre plus longtemps lorsqu’il sera disponible, le 13 mars prochain à 8 h 00, heure jusqu’à laquelle vous pourrez jouer.

Comment utiliser le jeu croisé sur PC?

Lorsque vous lancez le titre pour la première fois sur Steam, une fenêtre apparaîtra vous demandant si vous souhaitez activer le jeu croisé; dans le cas d’Epic Games Store, il sera nécessaire de mettre à jour la version du jeu et d’activer l’option de la même manière que dans Steam. Cela peut être modifié ultérieurement via les options du jeu.

Par la suite, vous devrez écrire un nom pour vous appeler dans les jeux avec les utilisateurs d’une autre plate-forme unique et conforme aux règles. Il est important de dire que le jeu croisé sur PC ne sera possible qu’entre Steam et Epic Games Store et non entre ces plateformes et consoles.

Comment la communication entre Steam et Epic Games Store fonctionnera-t-elle avec Borderlands 3?

Quelque chose qui peut être fait est d’importer les fichiers enregistrés depuis Epic Games Store vers Steam si vous y avez déjà acheté le jeu, mais vous devez tenir compte du fait qu’il ne sera pas possible de jouer de cette façon les modules complémentaires (DLC) achetés dans la boutique Valve uniquement avec enregistrer des fichiers, mais il sera nécessaire d’acheter le jeu sur la même plateforme où le jeu est acheté.

Dans le cas de succès, si un fichier de sauvegarde est transféré d’Epic Games Store vers Steam, il n’est pas garanti que les succès déjà réalisés seront déverrouillés. Mais il sera toujours possible de les débloquer à nouveau si les conditions sont remplies à nouveau.

Il est également prévu qu’à l’avenir une option sera activée pour échanger des fichiers via le courrier électronique dans le jeu entre les joueurs Steam et Epic Games Store.

Allez-vous profiter du jeu croisé? Dites-le nous dans les commentaires.

Maintenant qu’il y a l’excitation de jouer à la version Steam, vous serez peut-être intéressé de savoir qu’il a été révélé il y a quelques jours que le film Borderlands se poursuivait et que les fans pouvaient y jouer un rôle.

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

