Borderlands 3, c’est près de huit millions d’unités vendues

Jusqu’à présent, les ventes anticipées Borderlands 3 Ils ont été assez forts. Depuis son lancement en septembre 2019, ce SPF a distribué près de huit millions d’unités dans le monde. Cela représente une augmentation considérable du rapport du 2K Septembre où il a été confirmé qu’en cinq jours seulement, le jeu s’était vendu à cinq millions d’exemplaires.

La société mère de 2K, Take-Two, a partagé l’actualité des ventes de Borderlands 3 lors d’un récent rapport sur les revenus, mais aucun chiffre précis n’a été donné. Cependant, selon VentureBeat, le titre approche les huit millions d’exemplaires vendus. Cela suggère que le troisième versement est en passe d’atteindre les ventes totales de Borderlands 2, qui, jusqu’en août de l’année dernière, figurait dans les 22 millions d’unités distribuées.

Nul doute que ce chiffre continuera de croître, notamment en raison de l’arrivée de tous les nouveaux contenus Boîte de vitesse Il nous a promis avec le Season Pass. Le premier est maintenant disponible et ici vous pouvez en savoir plus sur Mistxi’s Heist of the Handsome Jackpot.

Via: VentureBeat

