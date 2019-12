Borderlands 3: Comment démarrer le DLC Heist of the Handsome Jackpot de Moxxi – Bug du Season Pass PS4, emplacement de la quête

Après les câpres effrayantes de Borderlands 3L’événement d’Halloween, il est temps pour la première partie du DLC complet: Mistxi's Heist of the Handsome Jackpot. Dans cette grosse goutte de contenu d'histoire, votre Vault Hunter fera équipe avec Moxxi and co pour casser un ancien coffre-fort de casino appartenant à Hyperion et prendre votre part du butin.

En plus du nouveau butin jouable, vous pourrez mettre la main sur de nouveaux éléments de personnalisation pour votre personnage. Nous parlons de têtes, de skins, d'appareils ECHO et de bibelots pour accompagner la gamme d'armes légendaires uniques proposées.

Mais les cadeaux ne seront pas faciles. Le beau Jack avait un truc pour les robots tueurs géants, alors attendez-vous à de nouvelles prises sur les méchants de Borderlands 2 mélangés aux ajouts invisibles.

Le DLC Heist of the Handsome Jackpot de Moxxi fait partie du Borderlands 3 Season Pass – que vous devez acheter en tant que produit distinct sur la devanture de votre choix. Il est cependant inclus dans les versions de luxe de Borderlands 3.

Vous pouvez également le saisir en tant que autonome pour 14,99 $ ou votre équivalent régional:

Vous pouvez le retirer dans le cadre du Season Pass ou il sera disponible pour 14,99 $ séparément.

– Borderlands 3 (@Borderlands) 18 décembre 2019

Borderlands 3 Moxxi's Heist on the Handsome Jackpot temps de sortie

Les chasseurs de caveaux désireux peuvent commencer planifier leur braquage à partir de 17h GMT le 19 décembre.

Il s'agit de 12 heures de l'Est, de 9 heures du Pacifique, de 18 heures du CEST et de 4 heures du vendredi en Australie.

"Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot" sortira pour # Borderlands3 demain 19 décembre à 9h PT / 17h GMT! Découvrez notre jeu Let's Play de The Borderlands plus tôt dans la journée!

➜ https://t.co/pnZgqBebDi pic.twitter.com/M9EONI7Sq9

– Borderlands 3 (@Borderlands) 18 décembre 2019

Comment démarrer le DLC Heist of the Handsome Jackpot de Moxxi

Pour commencer cette nouvelle tranche d'aventure, vous devez avoir joué suffisamment de jeu pour atteindre le Sanctuaire pour la première fois.

Le niveau requis des quêtes varie avec le niveau de votre personnage, afin que vous puissiez accéder au contenu téléchargeable à tout moment pendant ou après la campagne principale.

Sur Sanctuary, allez devant le bar de Moxxi et regardez à votre gauche. Il y a un panneau de démarrage de quête ici à propos du DLC.

Avant la date de sortie, ou si vous ne possédez pas déjà l'extension, ce signe vous dirige vers la page d'achat du DLC, vous devrez donc le télécharger séparément de votre boutique choisie, que vous ayez déjà acheté la saison ou non Passer.

Recherchez Borderlands 3 sur votre boutique, accédez à la section des modules complémentaires et téléchargez le DLC Mistxi's Heist.

Vous pourrez ensuite redémarrer votre jeu et revenir à la barre de Moxxi.

Moxxi's Heist Borderlands 3 DLC PS4 Season Pass bug

Il semble actuellement qu'il y ait un bug sur PS4 où les joueurs sont toujours invités à payer pour le DLC même lorsqu'ils possèdent le Season Pass. Nous mettrons à jour cette page s'il y a un correctif, mais vous pouvez également consulter Borderlands 3 sur Twitter, ainsi que le PDG de Gearbox, Randy Pitchford.

Nous étudions les informations selon lesquelles certains détenteurs de Season Pass sur PS4 rencontrent des problèmes lors du téléchargement du contenu téléchargeable "Moxxi's Heist". Nous apprécions votre patience alors que nous nous efforçons d'enquêter rapidement et d'y remédier.

– Borderlands 3 (@Borderlands) 19 décembre 2019

Le compte officiel a maintenant commencé à répondre aux tweets disant qu'ils étudient la question, donc il devrait y avoir bientôt des nouvelles.

Vous cherchez une nouvelle construction de personnage pour parcourir le DLC Mistxi's Heist of the Handsome Jackpot? Voici quelques-unes de nos meilleures constructions de personnages Borderlands 3 à essayer.

Consultez également le reste de notre guide Borderlands 3 pour l'équipement le plus puissant, les œufs de Pâques les plus drôles et tout ce dont vous avez besoin.