Borderlands 3 – Comment obtenir le fusil de chasse The Cure et ce que signifient les icônes de l’araignée rose

Le dernier Armes à feu, amour et tentacules Borderlands 3 DLC est en direct et il y a un nouveau fusil de chasse brillant pour mettre la main sur.

Wainwright a un nouveau fusil Jakobs pour vous appelé Le traitement. Ce fusil de chasse semble être lié aux nouvelles icônes d’araignée qui sont apparues à l’écran et est accompagné du texte de saveur «Les vaccinations sauvent des vies. Désolé, pas de blague ici! Juste des faits. ” Il y a aussi des petits icônes d’araignée rose et violet apparaissant pendant le gameplay qui semble être aimé de l’événement Takedown Shakedown qui arrive bientôt à Borderlands 3, bien qu’ils puissent également être liés à The Cure.

Il se pourrait bien que ce soit une blague sur le coronavirus pas si subtile qui semble comparable à l’humour de Borderlands 3. Vous obtiendrez The Cure assez tôt dans le DLC Guns, Love and Tentacles, alors voyons ce que vous allez faire.

Borderlands 3: Que signifient les icônes de l’araignée rose?

Le jury ne sait toujours pas ce que les icônes signifient, mais il y a une rumeur selon laquelle les icônes d’araignées roses et violettes indiquent que vous avez un virus en quelque sorte. Certains joueurs ont signalé que leurs statistiques et leurs avantages avaient été désactivés lorsque l’icône de l’araignée était active, tandis que d’autres ont déclaré que cela leur avait permis de monter de niveau beaucoup plus rapidement.

Que ce soit un buff, un virus ou les deux, nous vous tiendrons au courant de tout progrès, alors revenez bientôt.

Borderlands 3: Guns, Love and Tentacles DLC – Comment obtenir le fusil de chasse The Cure

The Cure est livré avec un avantage où les coups critiques ricocheront une autre balle vers l’ennemi le plus proche, ce qui est bien. Il a une précision et une manipulation décentes et inflige une tonne de dégâts, ce qui vous rend très mortel à courte portée.

Pour obtenir The Cure, vous devez commencer la quête The Case of Wainwright Jakobs. Au fur et à mesure que vous jouez, Wainwright se fera coincer une bague au doigt et à ce stade, il vous remettra son arme bien-aimée, The Cure. Vous pouvez ensuite poursuivre la quête pour retirer l’anneau où vous trouverez une multitude de nouvelles armes et objets.

