Borderlands 3 devs accusent Gearbox de lésiner sur les bonus

Selon un rapport, les bonus de boîte de vitesses n’étaient pas aussi importants que les employés l’avaient espéré, car Borderlands 3 coûte cher.

Un rapport sur Kotaku indique que les employés de Gearbox Software n’obtiennent pas un bonus aussi important que promis, malgré le succès de Borderlands 3.

Selon des employés parlant avec le site sous anonymat, la direction de l’entreprise a promis des «primes à six chiffres» après la sortie de Borderlands 3. Les employés qui ont plus d’ancienneté recevraient des primes importantes. Cependant, lors d’une réunion dirigée par le patron de l’entreprise, Randy Pitchford, les employés ont découvert que les bonus seraient inférieurs aux prévisions en raison des dépenses engagées avec le jeu. Une autre raison des primes plus petites que promises était due à la croissance importante de la société et aux prévisions de ventes pas comme prévu.

Le rapport indique que l’un des facteurs coûteux était de passer d’Unreal Engine 3 à Unreal Engine 4, ce qui a ajouté du temps au projet. De plus, le jeu devrait récupérer non seulement le budget du jeu de base – soit 95 millions de dollars – mais également le budget de tout le contenu téléchargeable avant 2K Games et Take-Two distribuerait des redevances.

Pitchford aurait dit aux développeurs lors de la réunion qu’ils étaient “les bienvenus pour quitter”, s’ils n’étaient pas satisfaits de la nouvelle. Il a toutefois déclaré qu’il espérait recevoir plus d’argent pour donner aux employés une avance de 2K sur les redevances futures. Les redevances de tous les jeux du développeur sont partagées 60/40. Il est indiqué que 60% retournent dans l’entreprise et 40% sont remis aux employés via des primes trimestrielles.

En février, Take-Two a déclaré que Borderlands 3 avait vendu près de 8 millions d’unités depuis sa sortie en septembre 2019. La croissance des utilisateurs du jeu a également augmenté de 50% par rapport à Borderlands 2 au cours du même cycle de vie. La société a déclaré à l’époque qu’elle s’attendait à ce que les ventes à vie d’unités soient un record pour la franchise.

Lorsqu’on lui a demandé des commentaires, Gearbox a déclaré à Kotaku qu’elle offrait l’un des systèmes de primes de redevance les plus généreux de l’AAA, et depuis que le système de redevance a été mis en œuvre, les employés ont «gagné plus de 100 millions de dollars de primes de redevance au-delà de la rémunération traditionnelle».

«Au cours de la dernière période de paie, les talents de Gearbox ont appris que Borderlands 3, ayant réalisé des revenus dépassant le plus gros investissement jamais réalisé par la société dans un seul jeu vidéo, était officiellement devenu un jeu vidéo rentable et le talent de Gearbox qui participe à la redevance. système de bonus a maintenant gagné son premier bonus de redevance sur ce bénéfice », indique le communiqué.

Gearbox a poursuivi en disant qu’une mise à jour a été fournie aux employés qui participent au bonus de redevance «pour définir les attentes pour les prochains trimestres».

Le rapport indique également que Gearbox, une entreprise privée, a cherché à entrer en bourse.

Le deuxième DLC de Borderlands 3, Love, Guns et Tentacles est maintenant disponible.

