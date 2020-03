Borderlands 3 en vente pour 20 $ sur console

Par James Pickard,

Mardi 17 mars 2020 16:30 GMT

Borderlands 3, le tireur de butin explosif de Gearbox, ne coûte plus que 20 $ sur PS4 et Xbox d’Amazon US.

Au cours des dernières semaines, nous avons vu Borderlands 3 continuer à baisser progressivement sur le prix sur console – de 30 $ à 25 $ et maintenant ce tout nouveau bas. Si vous avez été tenté par son mélange stupide d’armes à feu et d’armes bonkers, mais que vous avez résisté à un prix plus tentant, il est probablement temps de mordre.

On ne sait pas exactement combien de temps durera cette offre, donc je ne tiendrais pas trop longtemps au cas où. Il est difficile d’imaginer que le prix baisse beaucoup plus loin dans un avenir proche.

Procurez-vous-le maintenant et vous aurez également le temps de jouer au DLC Guns, Love and Tentacles qui sortira à Borderlands 3 le 26 mars. Cet add-on est – comme vous l’avez probablement deviné – influencé par les horreurs cosmiques étranges et les monstruosités eldritch de H.P. Lovecraft.

Ailleurs, Borderlands 3 vient de passer à Steam après une période d’exclusivité sur Epic Games Store. Après le lancement vendredi dernier, le jeu a connu un nombre maximal de joueurs simultanés de 93 597 et a décroché une place dans les dix premiers classements du magasin. Je suis sûr qu’une remise de 50% a certainement aidé à cela.

