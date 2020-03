Par Lauren Aitken,

Vendredi 20 mars 2020 15:27 GMT

Le nouveau Borderlands 3 DLC, Armes à feu, amour et tentacules, sort la semaine prochaine et il y a huit nouvelles armes légendaires pour mettre vos mitaines sales.

Parallèlement à une nouvelle campagne d’histoire et à un tas d’autres nouveaux cosmétiques et armes, le DLC Guns, Love and Tentacles est livré avec au moins huit nouvelles armes légendaires et épiques. Ce que vous devrez faire pour obtenir ces armes n’est pas clair – que ce soit auprès d’un boss spécifique ou en terminant une certaine quête – mais pour l’instant, regardons ce que vous obtiendrez.

Borderlands 3: Guns, Love and Tentacles DLC – Nouvelles armes légendaires

Chaque arme sera livrée avec un jet assez similaire aux chiffres rapportés par Arekkz dans sa dernière vidéo, et les joueurs de Borderlands 1 reconnaîtront un ancien favori dans la liste ci-dessous.

Fusil d’assaut Mutant Unflappable chargé – Cet AR a une bouche pointue à l’extrémité du canon et inflige environ 226 dégâts à vos adversaires. Il est également livré avec une précision de 73%, une maniabilité de 96% et une vitesse de rechargement rapide. Si vous le tirez en continu, il semble émettre un laser qui reste fixé sur les ennemis, ce qui est cool.

Tireur d’élite Daisy Bowie Cocky Bastard – Ce tireur d’élite inflige 683 dégâts, est livré avec une précision de 96% et une maniabilité de 32%, et a un rechargement étonnamment rapide pour un tireur d’élite. Un coup critique fait ricocher une balle sur l’ennemi le plus proche, ce qui est très pratique.

Fusil illimité Firesale Anarchy – Ce fusil de chasse embarque beaucoup de puissance dans ses projectiles, offrant environ 55 × 13 dégâts, avec une précision de 49% et une maniabilité de 61%. Lorsque vous lancez cette arme pour la recharger, elle collera à une surface et, lorsqu’elle sera tirée, explosera pour infliger encore plus de dégâts. Il se cumule également, ce qui le rend extrêmement mortel à courte portée.

Tireur d’élite Daisy Skullmasher – Les fans de Borderlands 1 connaissent bien ce vieux tireur d’élite. Dans Borderlands 3, il offre environ 421 x 5 dégâts, 90% de précision et 23% de maniabilité.

Fraude Oblivion SMG – Ce petit nombre brillant endommage le 112, est livré avec une précision de 71% et une maniabilité de 67%. Il change d’élément lors du rechargement et, comme il s’agit d’une arme Hyperion, vous obtenez un bouclier Oldridian lorsque vous visez vers le bas, ce qui réduit également les dégâts élémentaires de 20%.

Fusil de chasse Flama Diddle ++ le jour même – Ce fusil de chasse inflige 71 × 9 points de dégâts et est livré avec une précision de 51% et une maniabilité de 62%. C’est une arme incendiaire et, comme le fusil de chasse précédent, elle peut être lancée et tirée pour infliger encore plus de dégâts. Il a un temps de rechargement de deux secondes, ce qui n’est pas la pire statistique pour un fusil de chasse.

Abondant fusil Quicksilver Insider – Nous avons un autre fusil de chasse ici, qui inflige 238 × 6 dégâts et a une précision impressionnante de 79%, bien que sa manipulation soit faible à 29%. Il bascule entre les dommages corrosifs et les chocs et déclenche une propagation avec un rayon de +252 dégâts de projection.

Hawt Dayumned Seeryul Killur AR – Enfin, nous avons ce fusil d’assaut original. Il inflige 134 dégâts, a une précision de 67% et une maniabilité de 59%, ce qui n’est pas un mauvais mélange pour un AR. Tuer un ennemi augmente ses dégâts, sa cadence de tir et son coût de coup de chaleur, et les dégâts peuvent se cumuler trois fois. Il a également une taille de mag illimitée, mais il finira par surchauffer et se casser. Il a également une bouteille pour ses vues, ce qui n’aide probablement pas.

Vous pouvez consulter plus de détails sur les nouvelles armes dans la vidéo Arekkz ci-dessous.

Il y a beaucoup de grands fusils de chasse légendaires dans Borderlands 3, comme le fusil de chasse légendaire de la conférence téléphonique. Il y a aussi beaucoup d’oeufs de Pâques à trouver, comme le pistolet Rick et Morty, le Destiny Dinklebot Easter Egg and Loot-O-Gram, le Seigneur des Anneaux Easter Egg et Balrog fire-whip gun et le One Punch Man gun.

Pour en savoir plus sur Borderlands 3, voici comment obtenir des Golden Keys gratuits avec des codes de décalage, la ferme Eridium et un aperçu de certaines des meilleures constructions de personnages que nous avons vues jusqu’à présent.

