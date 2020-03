Borderlands 3 Guns, Love, & Tentacles DLC: Tout ce que vous devez savoir en moins de 2 minutes

La deuxième extension de Borderlands 3 est Love, Guns, & Tentacles, et elle arrive sur PS4, Xbox One et PC le 26 mars. Bien que nous ayons déjà vu 12 minutes de gameplay officiel, nous avons récemment appris plus sur ce que le DLC comprend.

Love, Guns, & Tentacles se concentre sur le mariage de Sir Hammerlock et Wainwright Jakobs. La cérémonie a lieu à Xylourgos, où vous rencontrerez également le mechromancien Gaige de Borderlands 2, qui se trouve être le planificateur de mariage. Vous pouvez combattre des limaces de roche, des loups et des adorateurs à ses côtés sur la nouvelle planète de glace.

Le DLC est lancé parallèlement à une mise à jour pour tous les joueurs de Borderlands, qui augmente la limite de niveau de 53 à 57. Le point de compétence supplémentaire inclus dans cette bosse signifie que vous pourrez équiper une deuxième compétence de capstone. Apprenez tout à ce sujet dans la vidéo ci-dessus.