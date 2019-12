Borderlands 3 Handsome Jackpot VIP Rooms – en valent-ils la peine?

Les meilleures parties de Borderlands 3Le Handsome Jackpot est réservé aux gros joueurs. En planifiant votre casse avec Mad Moxxi, vous rencontrerez des salles VIP spéciales auxquelles vous devrez payer pour y accéder.

Ce ne serait pas la première fois que Borderlands jouerait un tour aux joueurs pour gaspiller leur argent, mais ces zones spéciales valent souvent votre temps.

Les chambres VIP Handsome Jackpot en valent-elles la peine dans Borderlands 3?

Il n'y a pas énormément d'argent à dépenser dans Borderlands 3, mais les salles VIP du Handsome Jackpot sont encore assez chères pour vous faire réfléchir à deux fois.

En raison de l'investissement, il est facile de passer devant ces zones cachées, souvent cachées, mais la plupart du temps, cela vaut la peine de dépenser votre argent.

Comme pour tout le butin de Borderlands 3, vous êtes à la merci de RNG, mais au cours de l'exécution du DLC, vous allez probablement battre la maison et sortir en tête.

À l'intérieur des salles VIP, nous avons trouvé des coffres, des casiers à armes à feu, des caches Eridium, des machines à sous lootables et des boîtes d'argent et de munitions standard. Parfois, les ennemis apparaissent de ces coffres et casiers, et nous avons même obtenu des gouttes légendaires en les abattant.

En plus de tout cela, vous pouvez également trouver des coffres de Blackjack. Ces packages spéciaux nécessitent même de l'argent pour gagner, mais si vous pouvez battre le croupier dans le jeu de casino classique, vous repartirez avec des armes douces.

Si vous ne connaissez pas les règles, une fois que vous avez payé pour jouer, vous recevez votre main de départ. Pour gagner, vous visez à détenir des cartes totalisant 21, ou aussi près que 21 que vous pouvez obtenir. Allez-y et vous échouerez, donc il y a une stratégie à considérer ainsi qu'une chance aveugle.

En combinant toutes ces découvertes possibles, il est probable que vous récupérerez votre investissement initial en ouvrant des salles VIP, mais il y a de la chance. Parfois, vous vous retirez et perdez une partie de votre argent, mais le plus souvent, vous sortez avec un stock d'armes à feu décent à vendre.

De plus, vous pouvez également trouver des ennemis rares à l'intérieur des salles VIP – ce qui en vaut la peine du point de vue du gameplay. Comme dans la 2ème salle VIP du lot de la fourrière, vous pouvez rencontrer Monsieur Hordmore.

Le Handsome Jackpot propose de nombreux nouveaux objets légendaires – voici un aperçu de tous.

Pour en savoir plus sur Borderlands 3, consultez notre liste des meilleures constructions de personnages. Ou si vous n’avez pas encore commencé le Mistxi's Heist of the Handsome Jackpot, voici par où commencer.