Borderlands 3 Les joueurs utilisent des astuces pour exploiter un nouveau fusil de sniper génial

La récompense ultime pour avoir terminé le dernier événement saisonnier dans Borderlands 3 est un fusil de sniper spécial appelé Invitation de mariage. Le jeu limite chaque personnage à une seule de ces armes légendaires, cependant, les joueurs prennent des mesures drastiques pour trouver la version avec les meilleures statistiques et bonus avant la fin de l’événement demain matin.

Dans un jeu aussi gonflé que Borderlands 3, il est étrange de penser à une petite poignée gouvernant le perchoir, mais c’est exactement ce qui se passe lorsque les joueurs parviennent à atteindre le niveau maximum. Avec plus de points de compétence à s’inquiéter, l’équipement devient incroyablement important. Les joueurs cherchent constamment à combiner le bon SMG ou le bon bouclier avec la construction de leur personnage, comme les sommeliers décident des accords de vins. Ceci est encore plus vital lorsque les développeurs décident de nerf et de buff les armes à feu du jeu dans les coulisses, transformant le processus en une recherche sans fin de perfection.

Ce qui fait de l’invitation de mariage de Borderlands 3 une telle bête, c’est qu’elle fonctionne avec une variété de constructions à travers les quatre personnages jouables. Ses dégâts et sa cadence de tir sont décents, mais ce qui le fait vraiment briller, ce sont ses attributs spéciaux. Chaque arme légendaire a un peu de texte rouge dans la boîte de statistiques qui détaille ses qualités uniques. Dans le cas de l’invitation de mariage, “Serez-vous le reste de ma vie?” fait référence à ses dégâts incendiaires élevés. Ses balles ont également la possibilité de revenir au magazine en cas de coups critiques, d’exploser et de ricocher sur plusieurs cibles avec des dégâts cryogéniques supplémentaires.

L’événement en cours dans Borderlands 3, Broken Hearts Day, consiste à trouver des cœurs flottants dans le monde et à les tirer. Tirez suffisamment et vous montez une liste de récompenses, complétant à l’invitation de mariage. Il n’y a pas de zone spéciale à visiter comme l’événement d’Halloween d’il y a quelques mois, mais les joueurs ont constaté que le fusil de sniper qui les attend à la fin fait plus que compenser. Le seul inconvénient est que la récompense d’invitation de mariage est limitée à une par personnage, ce qui oblige les joueurs à trouver des solutions pour en marquer plus pendant l’événement limité.

Bien que toute invitation de mariage soit bonne, elles ne sont pas toutes créées égales. Il est toujours possible de trouver une meilleure version en raison de la façon dont Borderlands 3 randomise les statistiques de chaque arme dans une plage. L’agriculture pour les invitations de mariage est essentielle si vous recherchez une onction spécifique, qui est un attribut qui peut être attaché au hasard aux armes à feu et fournir des bonus supplémentaires aux statistiques lorsque certaines exigences sont remplies, telles que l’utilisation de la compétence d’action unique de votre personnage. Il est assez facile de relancer la récompense du pistolet si vous êtes sur PC: sauvegardez une sauvegarde avant d’être récompensé par l’invitation de mariage, terminez la quête, puis remplacez la sauvegarde si vous n’obtenez pas l’onction ou les statistiques que vous souhaitez.

Les choses deviennent un peu plus délicates en ce qui concerne les consoles, mais le subreddit Borderlands 3 a diverses options si vous jouez sur PlayStation 4 ou Xbox One. Le moyen le plus simple consiste à créer un compte secondaire avec un nouveau personnage et à jouer sur un écran partagé; les cœurs compteront pour votre fête, récompensant votre personnage secondaire avec l’invitation de mariage à la fin. Si le nouveau pistolet a de meilleures statistiques que l’ancien, vous pouvez le transférer vers votre personnage principal. Cela signifie également que vous devrez créer un nouveau Vault Hunter pour chaque chance à une invitation de mariage. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles cette méthode a déjà été corrigée, donc votre kilométrage peut varier.

Les joueurs sur console ont également la possibilité de jouer avec les sauvegardes dans le cloud en se déconnectant avant d’ouvrir la récompense d’invitation de mariage, de supprimer leur sauvegarde du système et de se reconnecter au service en ligne pour exploiter le légendaire fusil de sniper, mais ces méthodes pourraient gâcher vos sauvegardes, alors utilisez-les à vos risques et périls.

Bien que je sois déçu que certaines de mes armes préférées de Borderlands 3 n’aient pas survécu au nerfhammer, c’est formidable que même de courts événements comme Broken Hearts Day servent de nouveaux jouets pour jouer avec. L’invitation de mariage est une bête absolue qui, contrairement aux armes à longue portée auparavant populaires comme le Lyuda, ressemble en fait à un fusil de sniper. Je prie seulement pour qu’il survive à quelques mises à jour avant d’être éventuellement réduit.

