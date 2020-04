Borderlands 3: Mancubus Eldritch Statues locations

Dans le nouveau lovecraftien Guns, Love and Tentacles Borderlands 3 DLC, le propriétaire effrayant de The Lodge, Mancubus Bloodtooth, vole la vedette. Alors que vous progressez dans la quête principale et accomplissez également quelques missions secondaires fantasmagoriques, Mancubus vous donne la tâche de réduire au silence de puissants Statues Eldritch à travers Xylourgos.

Ces statues Eldritch ont à la fois des aboiements et des morsures – vous devrez garder votre esprit sur vous pour les abattre. Leurs attaques par faisceau sont très puissantes, alors essayez de vous cacher dans un coin et de lancer des grenades ou d’utiliser une arme qui tire des projectiles pour pouvoir sortir et obtenir des dégâts rapidement.

Vous trouverez ces terribles créations tout au long de votre voyage – jusqu’à la dernière zone de l’ensemble du DLC.

Il y en a quatre à retrouver au total. Voici où vous pouvez tous les trouver!

Borderlands 3 – Emplacements des statues de Mancubus Eldritch

Archives Eldritch de la poussière

Sur le côté droit des archives liées à la poussière, près des piles interdites, vous trouverez la première statue d’Eldritch: Jerik – le seigneur des coupures de papier et du jus de citron.

La statue de Cankerwood Eldritch

Ensuite, la statue d’Eldritch dans The Cankerwood se trouve sur un chemin latéral lorsque vous vous séparez de Hammerlock avant d’entrer dans la raffinerie de champignons. Dirigez-vous vers la droite au lieu de l’intérieur de l’usine.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Statue de Negul Neshai Eldritch

Lorsque vous essayez d’ouvrir la porte de l’ancienne installation navale Dahl, il y a un passage caché sur le côté gauche. Sautez là-haut, marchez le long du chemin et vous trouverez la statue cachée d’Eldritch.

Heart’s Desire Eldritch Statue

Celle-ci est probablement la statue d’Eldritch la plus difficile à atteindre. Il se trouve au troisième niveau de Gythian’s Chancel vers la fin de la zone Heart’s Desire. Ce que vous devez faire, c’est monter l’ascenseur comme si vous continuiez jusqu’à la prochaine partie de la zone, puis redescendre pour atteindre la statue.

Votre récompense pour avoir trouvé toutes les statues Eldritch – tout comme les cadeaux de mariage – est une décoration pour vos quartiers privés à bord du Sanctuaire 3.

Pour en savoir plus sur Guns, Love and Tentacles, voici comment battre l’Empowered Scholar.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}