Borderlands 3: optimiser les shaders sur Steam prend une éternité – HITC

Comment résoudre le problème avec l’écran de chargement des shaders d’optimisation de Borderlands 3 pour toujours sur Steam.

Après la décision controversée d’être une exclusivité Epic Games pendant six mois, Borderlands 3 est enfin disponible sur Steam et a probablement été lancé en haut de ses palmarès. Cependant, avec autant de joueurs tentant de profiter du troisième opus, il y a eu beaucoup de plaintes concernant un écran de chargement d’optimisation des shaders qui prend une éternité. Et oui, c’était un problème lorsque le jeu a été lancé exclusivement pour Epic sur PC.

Cependant, pour ceux qui ont simplement du mal à jouer au jeu sur Steam en raison d’un écran de chargement d’optimisation des shaders, vous trouverez ci-dessous un itinéraire possible pour résoudre le problème.

Résolution des problèmes: Borderlands 3 optimisation des shaders sur Steam prend une éternité

Vous devez passer de DX11 à DX12 pour résoudre le problème d’écran de chargement des shaders d’optimisation de Borderlands 3 sur Steam.

L’optimisation de l’écran de chargement des shaders pour toujours était un problème pour Borderlands 3 sur la boutique Epic Games, et le retour à DX11 à partir de DX12 était censé résoudre le problème.

Certaines personnes ont dit que l’écran de chargement de Claptrap n’apparaissait qu’une seule fois et prenait environ 15 à 20 minutes, mais certains ont également insisté sur le fait que cela prenait beaucoup plus de temps et continuait d’apparaître lorsque vous tentiez de lancer le jeu.

Cela a rendu le jeu de tir à la première personne délirant, coloré et flottant impossible à jouer, et les gens sur Reddit ont partagé que le problème était survenu après le passage à DX12. Donc, comme vous vous en doutez, les gens ont répondu en disant qu’un moyen de résoudre ce problème était de revenir à DX11.

Gamerant a précédemment partagé les étapes pour revenir à DX11 à partir de DX12:

Sur un PC Windows, accédez à Documents> Mes jeux> Borderlands 3> Enregistré> Config> WindowsNoEditor

Dans WindowsNoEditor, ouvrez le fichier intitulé GameUserSettings. (Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et ouvrez-le avec le bloc-notes)

Dans le Bloc-notes, recherchez la ligne où il est indiqué PreferredGraphicsAPI et remplacez DX12 par DX11, puis enregistrez le fichier.

Espérons que cela corrige le dilemme afin que vous puissiez rapidement revenir au tournage et au pillage.

Borderlands 3 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

