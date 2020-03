Borderlands 3 temps de sortie et préchargement pour Steam – HITC

L’heure de sortie de Borderlands 3 sur Steam et le moment où vous pouvez le précharger.

Bien qu’il soit déjà sorti depuis septembre de l’année dernière, Borderlands 3 ne vient que sur Steam grâce à un accord d’exclusivité très controversé de six mois avec Epic Games. Avec le jeu de tir frénétique, coloré, fou et sanglant qui se lance sur Steam en quelques jours, vous trouverez ici quand vous pouvez le précharger et quels sont ses délais de sortie.

Pour ceux qui attendaient Borderlands 3 sur PC parce qu’ils ne voulaient pas l’acheter dans la boutique Epic Games pour des raisons, vous serez heureux de savoir que le troisième opus est essentiellement plus de ce qui rend la série si excellente mais avec un un milliard d’armes à feu. Il y a aussi beaucoup de DLC à la fin de la campagne, y compris le prochain et brillamment nommé Guns, Love et Tentacles.

Cependant, avant même de voir la fin de l’arc-en-ciel, vous découvrirez ci-dessous quels sont ses temps de sortie sur Steam et quand vous pouvez précharger.

Quand pouvez-vous précharger Borderlands 3 sur Steam?

Vous pouvez précharger Borderlands 3 via Steam le 10 mars.

Quant à l’heure à laquelle vous pourrez précharger Borderlands 3 sur Steam, 2K l’ont simplement dit en début d’après-midi (heure du Pacifique).

En ce qui concerne l’espace nécessaire pour pouvoir jouer au jeu sur votre ordinateur personnel, il est recommandé de disposer d’au moins 75 Go d’espace libre sur le disque dur avant d’installer la troisième entrée.

Quand Borderlands 3 sortira-t-il sur Steam?

L’heure de sortie de Borderlands 3 sur Steam est à 15h00 GMT le 13 mars.

Comme ailleurs, l’heure de sortie de Borderlands 3 pour Steam est de 07h00 PST et 10h00 EST.

Une fois la précharge terminée et les heures ci-dessus arrivées, le jeu devrait être déverrouillé et devenir disponible pour jouer.

Et oui, le jeu croisé entre les joueurs Steam et Epic Games est possible. Vous devez également savoir que votre sauvegarde Epic Games peut être transférée vers Steam, mais cela devra être fait manuellement avec le risque potentiel de perdre votre fichier de sauvegarde.

