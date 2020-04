Borderlands 3: The Horror in the Woods – comment créer le breuvage le plus puissant

dans le Borderlands 3 DLC Guns, Love and Tentacles, pour sauver Wainwright, vous devez éliminer l’horreur dans les bois. Mais vous devez d’abord créer une puissante infusion de champignons pour piéger la bête.

Cependant, ce n’est pas aussi facile que vous le pensez, car les textures de l’équipement de brassage ont l’habitude de ne pas se charger correctement, de sorte que vous ne pouvez pas voir les symboles.

Voici ce que vous devez faire pour créer le breuvage le plus puissant et terminer la quête Horreur dans les bois dans le DLC Guns, Love and Tentacles de Borderlands 3.

Borderlands 3 – Comment créer le breuvage le plus puissant de The Horror in the Woods

Après vous être frayé un chemin à travers les méchants du Cankerwood, regardez autour de vous lorsque vous approchez de l’équipement de mixage.

Sur un côté de la pièce, vous verrez trois cuves de mélange, mais en décorant les murs, vous pouvez trouver des affiches pour différents produits d’alcool aux champignons.

Vous recherchez le “Flaming Maw” qui a une puissance de cinq crânes.

Pour mélanger ce breuvage le plus puissant, vous devez mettre le liquide vert dans le bac gauche, l’orange au milieu et le bleu à droite.

Si les symboles sur l’équipement de mélange ne se chargent pas pour vous, le liquide vert sort en premier, suivi du bleu, puis de l’orange.

Appuyez sur le bouton vert de la console pour déplacer le bras de distribution vers la gauche, puis appuyez sur le bouton le plus à droite pour éjecter le liquide.

Maintenant avec le liquide bleu, appuyez deux fois sur le bouton rouge pour déplacer le bras vers la droite puis sur le bouton le plus à droite pour remplir la cuve de droite.

Enfin, appuyez sur le bouton vert pour déplacer le bras au milieu. Ensuite, le bouton le plus à droite pour remplir cette cuve du milieu.

Maintenant, appuyez sur le gros bouton à gauche pour terminer le puzzle!

Ramassez la concoction de champignons et poursuivez votre quête.

Pour en savoir plus sur Borderlands 3: Guns, Love and Tentacles, voici un aperçu de certaines des nouvelles armes légendaires introduites dans le DLC.

