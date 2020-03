Borderlands Legendary Collection fonctionnera à 1080p et 30fps sur Switch

Par Sebastian Quiroz

30/03/2020 15h30

Lors de la Nintendo Direct Mini de la semaine dernière, il a été révélé que Borderlands Legendary Collection était en route pour le Switch. Cette collection nous donne l’opportunité de profiter de Borderlands: Édition Jeu de l’année, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel, qui sera optimisé pour la console hybride.

Selon Turn Me Up, le studio en charge de ces ports, ces trois titres fonctionneront à 1080p et 30fps. De la même forme, tout le contenu supplémentaire sera inclus. Des travaux sont également en cours pour inclure les commandes de mouvement. En ce qui concerne les fonctionnalités en ligne, nous aurons la possibilité de jouer en ligne avec jusqu’à quatre joueurs, et deux pourront profiter de l’écran partagé.

2K Games a réaffirmé qu’il y aura un lancement physique et numérique de Borderlands Legendary Collection. Avec Borderlands Legendary Collection, vous pouvez également profiter de BioShock: The Collection et XCOM 2 Collection, bien que pour le moment les performances de ces deux collections sur Switch soient inconnues.

Borderlands Legendary Collection sera disponible le 29 mai sur Nintendo Switch. Dans des sujets connexes, l’existence de Tales From the Borderlands 2 a été divulguée.

