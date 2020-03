Borderlands Legendary Collection propose trois jeux de la série pour passer

La bonne nouvelle de 2K ne fait que continuer, alors que la série Borderlands se dirige enfin vers Nintendo Switch.

Borderlands Legendary Collection apportera trois jeux de la franchise à la machine de Nintendo – Borderlands: Édition Jeu de l’année, Borderlands 2, et Borderlands: la pré-suite – le 29 mai. Oui, c’est le même jour que la collection XCOM 2 et les trois jeux BioShock. Blimey.

En plus des trois jeux mentionnés ci-dessus, Borderlands Legendary Collection comprendra également une «cargaison de modules complémentaires». Nous avons le récapitulatif complet pour vous ci-dessous.

Obtenez trois fois le chaos, trois fois le butin et trois fois l’action avec le Borderlands Legendary Collection sur la Nintendo Switch, qui contient:

– Borderlands®: Édition Jeu de l’année: Le shooter-looter en coopération qui a tout déclenché, bourré de contenu et d’améliorations. Équipez des bazillions d’armes à feu en tant que l’un des quatre mercenaires à la détente, chacun possédant des compétences RPG uniques. Affrontez la planète désolée et sans loi Pandora à la recherche d’une puissante technologie extraterrestre: The Vault

– Borderlands® 2: Incarnez l’un des six chasseurs de coffre-fort tentant de libérer Pandora du cerveau maléfique et PDG de l’entreprise, Handsome Jack. Faites-vous de nouveaux amis, armez-les d’un bazillion d’armes et combattez à leurs côtés dans une quête incessante de vengeance et de rédemption

– Borderlands®: la pré-suite: Incarnez six classes de personnages inédites tout en ouvrant la voie à un chaos destructeur à travers des paysages lunaires à faible gravité jamais vus auparavant de Pandore avec de nouveaux mouvements, armes et véhicules! Combattez aux côtés du futur tyran mégalomaniaque Handsome Jack, tout en empêchant la destruction de Pandore et de sa lune

– Jouez aux trois jeux où que vous soyez avec des amis: Chacun propose un mode coopératif en écran partagé à deux joueurs et une prise en charge de jusqu’à quatre joueurs en ligne

La nouvelle a été révélée dans le cadre de la Nintendo Direct Mini d’aujourd’hui, que Nintendo a décidé de supprimer en ligne plus tôt dans la journée.

Satisfait de l’annonce? Êtes-vous un fan de la franchise Borderlands? Dites-nous ci-dessous.

