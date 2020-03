Borderlands: The Handsome Collection et quatre autres titres laissant bientôt le Xbox Game Pass

Borderlands: The Handsome Collection, qui comprend Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel, sera bientôt supprimé du Xbox Game Pass. Cela signifie que les gens qui cherchent à obtenir les dernières réalisations Xbox ou à plonger dans ces jeux pour la première fois sans les acheter, n’ont plus longtemps à le faire.

Comme c’est le cas avec tous les jeux quittant le service d’abonnement populaire, les abonnés Xbox Game Pass peuvent acheter le jeu avec une remise de 20% s’ils souhaitent continuer à jouer. Aucune date de suppression exacte n’a été annoncée.

Quatre autres titres sont également supprimés du service, et ils sont tous assez intéressants. Vampyr, The Golf Club 2, Lego Worlds et Operencia: The Stolen Sun sont tous bientôt supprimés de Game Pass – encore une fois, la date précise n’est pas claire.

C’est une douleur, bien que l’un de ces jeux soit moins une perte que les autres. Si vous êtes abonné à Game Pass Ultimate ou que vous êtes sur Xbox Live Gold depuis un certain temps, il y a de fortes chances que vous ayez également The Golf Club 2019 – il était gratuit en mai 2019 et fait suite à The Golf Club 2 .

Du côté positif, les abonnés Xbox Game Pass ont récemment mis la main sur Ori et la volonté des feux follets dans le cadre de leur abonnement, et auront toujours accès à plus de 100 autres jeux.

Si vous êtes nouveau sur Xbox Game Pass, vous pouvez vous abonner maintenant pour seulement 1 $.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Aperçu: Borderlands: The Handsome Collection