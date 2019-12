Borefest rempli de boob ou successeur de Game of Thrones? Les critiques de la série Witcher de Netflix sont disponibles

© Netflix

Adaptation par Netflix d'Andrzej Sapkowski Witcher La série fantastique fait ses débuts aujourd'hui, et les critiques ont déjà rendu leur verdict sur ce que beaucoup anticipent comme le prochain Game of Thrones.

Mettant en vedette Henry Cavill en tant qu'anti-héros emblématique Geralt, la série est largement composée de nouvelles histoires et n'est pas directement basée sur les livres ou les jeux vidéo populaires (bien que certains des éléments de miroir des points de l'intrigue semblent dans les deux). Le poids du projet est tel qu'il a déjà été renouvelé pour une deuxième saison – mais la première est-elle bonne?

Oui, dit The Verge:

Le sorceleur aurait très facilement pu se tromper. Il n'est pas difficile de mal interpréter ce qui rend la série intéressante, mais l'adaptation télévisuelle comprend. The Witcher est drôle, intense et inconfortable, et il équilibre presque parfaitement ces émotions disparates. Oui, il met en vedette Henry Cavill dans une mauvaise perruque blanche, mais vous oublierez tout cela dès qu'il commencera à parler.

GQ Magazine est d'accord:

J'ai commencé The Witcher incertain. Étant un grand fan des jeux, le pilote m'a laissé prudent quant à savoir si cette saison pourrait tenir l'atterrissage sur une adaptation difficile. À la fin du cinquième épisode, il trouve vraiment son assise et son identité – camp, pulpeux, pas si sérieux que ça et décidément pas Trônes. Est-ce aussi bon que les jeux? Non, ce n'est pas le cas, mais peu de choses le sont. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours hâte de voir ce que ses trois derniers épisodes ont en réserve.

Empire a donné à la série quatre étoiles sur cinq, en disant:

Grâce à un trio de jeux vidéo les plus vendus, beaucoup connaissent déjà la tradition de The Witcher, offrant un aperçu indispensable. Ce sont les non-initiés qui peuvent finir par écoper tôt – probablement quelque part entre deux filles transformées en anguilles et l'apparition d'un chevalier hérisson. Mais renoncer, ce serait se priver d'un vrai régal. Comme pour la lutte contre la bête des marais de Geralt, il y a de la richesse pour ceux qui ont de la persévérance, et The Witcher’s est une bataille qui vaut la peine d'être menée à terme.

GamesRadar estime que l'ouvreur de la série ne parvient pas à capturer la magie de Game of Thrones, mais cela vaut toujours la peine d'être surveillé:

L'épisode d'ouverture de The Witcher est donc un sac mixte. Il tend la main pour être appelé "le prochain Game of Thrones", mais échoue. Geralt de Cavill ne parvient pas à faire une impression durable, tandis que les questions primordiales posées ne sont pas encore engageantes. Cependant, avec de telles batailles sanglantes et la promesse d'un voyage épique, je suis certainement intrigué de voir où cela va.

La variété semble penser que ceux qui n'ont pas déjà investi dans la série Witcher pourraient avoir du mal à voir l'appel:

En tant qu'observateur de «Witcher» mais pas en tant que lecteur, je ressentais parfois l'univers à la fois trop large (dans sa résistance au héros unique) et un peu étroit. Contrairement aux «trônes», il résiste aux lectures allégoriques ou métaphoriques, au moins au début, et est fermement sur ce dont il s'agit – la magie et le mythe. C'est en soi moins un défaut que le simple design, mais cela suggère que l'attrait de cette série peut être limité à ceux déjà sous son charme.

Le Guardian est légèrement moins enthousiaste, ayant apparemment beaucoup de problèmes avec les coupes de cheveux:

Ma propre promesse, faite lorsque The Witcher et moi avons dû nous séparer, est que je me consacrerai désormais à devenir assez riche et puissant pour commander mon propre fantasme d'épée épée et sorcier dans lequel tout le monde a un dos et des côtés courts. Je ne peux plus supporter la vue d'acteurs se promenant dans des perruques filandreuses esthétiquement déplaisantes, qui sont sûrement le comble de l'impossibilité pour tout guerrier, surnaturel ou autre, et qui font que tout le monde ressemble à un sous-Fabio qui a géré un mandat chez Lamda avant abandonner dans la honte non spécifiée.

The Independent était encore plus difficile sur la série:

Comme Game of Thrones ou Outlander, The Witcher est au service de deux maîtres – un public transférant des loyautés d'autres émissions de télévision fantastiques, et un public déjà profondément attaché à la tradition de Witcher. Ce dernier groupe – comme nous le voyons des fans de Star Wars – est un caucus plus vociférant critique, et en se pliant à eux, The Witcher est un enchevêtrement désordonné d'intrigues dans un monde sous-développé au point de l'obscurité. L'expérience n'est pas sans rappeler jouer à un jeu vidéo, où les morts, les détournements et les redémarrages vous laissent constamment incertain de votre position exacte dans le récit. Malheureusement, pour The Witcher et House Netflix, leur offre n'a même pas ce minimum de plaisir.

Il revient cependant à Entertainment Weekly de fournir la critique la plus cinglante:

C’est la première émission de télévision que j’ai jamais vue qui serait mieux avec les pauses publicitaires. Le fantasme syndiqué maladroit d'antan devait avoir un rythme soutenu, se construisant toutes les 12 minutes en un cliffhanger révolutionnaire. The Witcher embrasse pleinement la mise en page de films sans fin de la pire télévision en streaming Blank Check. À la fin de la première de la série, quelqu'un dit à la princesse Ciri d'Allen que Geralt est son destin. Dans l'épisode 5, les gens lui disent toujours que Geralt est son destin. Je suppose qu'ils se rencontreront dans la finale de la saison. Hélas, mon destin est de ne plus jamais regarder cette fête foraine.

Avez-vous déjà eu la chance de regarder la série? Partagez vos pensées avec un post ci-dessous.

