Bot Rods de Holy Cow Productions est couronné vainqueur du tout premier B numérique

2020 se révèle être l’une des années les plus imprévisibles que l’industrie ait jamais connues. Les grandes conférences, dont la GDC, ont été reportées, les gens ne peuvent pas voyager aussi librement et les affaires sont instables. En tant que tel, nous avons estimé qu’il était important de continuer à mettre en valeur tous les incroyables talents indie de toutes les manières possibles.

Alors, entrez dans les tout premiers Big Indie Pitches numériques, qui ont eu lieu dans le cadre de Pocket Gamer Connects Digital # 1.

Se déroulant sur quatre jours. Avec plus de 1100 participants dans 60 pays nous rejoignant, Pocket Gamer Connects Digital a vu plus de 160 haut-parleurs partager leur expertise sur 7 pistes, aux côtés de plus de 260 réunions numériques. Comme toujours, nous avons également organisé une série de tables rondes et d’événements marginaux tels que The Big Indie Pitch.

Dans l’ensemble, cela signifiait que nous pouvions encore réunir 18 des développeurs mobiles les plus passionnants du monde entier afin de présenter leurs derniers travaux à certains de nos juges les plus établis, et bien sûr, nos sponsors Plug In Digital et notre saison sponsorise G-Star.

Bien sûr, cela en a fait un autre terrain extrêmement compétitif, avec plus d’une décision difficile à prendre au cours du jugement et du vote. Cependant, comme toujours, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant, et ce développeur était Holy Cow Productions pour leur titre Bot Rods. Un jeu de course à haute adrénaline avec des robots dans un monde futuriste.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PocketGamer.biz. Il donne aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux aux experts de l’industrie et aux journalistes dans un format de style speed-dating. Les équipes ont la possibilité d’obtenir de précieux commentaires sur leurs jeux, ainsi que de gagner de superbes prix tels que des packages promotionnels et, plus important encore, la batte de Big Indie Pitch convoitée.

Bien sûr, Bot Rods, comme vous le savez déjà, a été le gagnant, mais nous décernons toujours des prix pour les trois premiers. Alors lisez la suite pour en savoir plus sur Bot Rods mais aussi sur nos finalistes et mention honorable.

1ère place – Bot Rods par Holy Cow Productions

Production conjointe de Holy Cow Productions, Hobo Interactive et The Cirqus, Bot Rods est un jeu se déroulant dans un univers futuriste et très stylisé. L’une remplie de personnages mignons et des véhicules “Bot” tout aussi adorables que vous devez faire pour déterminer qui est le plus rapide de la galaxie. Avec une gamme de personnages ainsi que des astuces, des compétences et une gamme d’armes folles, Bot Rods émule non seulement les grands du genre Kart Racing, mais cherche même à aller plus loin.

Vous voyez, contrairement aux jeux d’arcade bien établis, Bot Rods utilise des quadrupèdes qui courent plutôt que de parcourir les magnifiques pistes de course. Cela, à son tour, ajoute non seulement une dextérité de haut niveau au gameplay, mais également beaucoup de créativité à la conception et à la présentation. Enfin, les joueurs peuvent se réjouir non seulement d’un mode solo, mais surtout d’un focus sur le multijoueur hors ligne. Se démarquer dans l’un des genres de la plus haute qualité est vraiment difficile, mais pour les fans de courses de kart, Bot Rods mérite amplement l’attention.

2e place – vous sucez au parking par Happy Volcano

You Suck At Parking nous vient par Happy Volcano, un nom que ceux qui font attention au terrain seront plus que conscients. En effet, non seulement ils ont déjà remporté l’édition PC + Console de notre pitch, mais ils ont également terminé troisième de nos premiers Big Indie Awards de fin d’année. À ces deux occasions, ils ont présenté leur titre profondément émouvant, The Almost Gone.

Cependant, cette fois, ils sont arrivés avec un titre très différent, et qui prouve que ce studio peut vraiment transformer tout ce qu’ils touchent en or. Alors, qu’est-ce que vous sucez exactement au parking? Eh bien, à bien des égards, c’est exactement ce qu’il dit, à savoir un mélange amusant et très fou entre un simulateur de stationnement et un minigolf. Les joueurs doivent naviguer dans le système physique du jeu afin de traverser la piste avant d’essayer de garer leur véhicule à la fin de l’étape. Bien sûr, cependant, ce n’est jamais aussi simple qu’il y paraît, avec le jeu rempli d’obstacles, de défis et d’énigmes, sans parler du système physique qui obligera les joueurs à réapprendre à se garer.

3e place – Grimmstar par AstroNaughty Games

Le trio de finalistes est Grimmstar d’AstroNaughty Games. Grimmstar est un combattant spatial rempli d’action qui mélange la gestion et les mécanismes de jeu de RPG, puis résume cela dans une histoire pleine de rebondissements dont tout fan de RPG serait fier.

Le gameplay de base met les joueurs au défi de devoir explorer une variété de systèmes solaires différents dans l’espoir de sauver ce qui reste de la race humaine du Grimmstar, un vaisseau dévoreur de planète, aux côtés de sa flotte de forces redoutable. Non seulement le jeu est magnifique, mais grâce aux multiples systèmes solaires à bac à sable ouvert, le jeu a plus que suffisamment de contenu pour garder les joueurs engagés pendant des heures et des heures. Tant qu’ils ne sont pas dévorés entre-temps.

Vous voulez montrer votre nouveau jeu passionnant? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de garder un œil sur notre page d’événements pour un événement près de chez vous.

