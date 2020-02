BOTW est le remède pour traiter la dépendance à Fortnite, dit un psychologue

Avant Fortnite Il a déjà été répertorié comme une dépendance, même la sienne Prince Harry Il dit que c’est encore plus addictif que les drogues et l’alcool. Pour lutter contre cette situation, le psychologue français expérimenté, Michaël Stora, recommande de remplacer le Epic Battle Royale pour un autre jeu: La légende de Zelda: le souffle de la nature.

Stora est d’avis que l’aventure du monde ouvert de Nintendo c’est le moyen idéal pour traiter la mentalité hautement compétitive Fortnite Générez dans des jeux vidéo. BOTW, dit-il, c’est une expérience thérapeutique et apaisante. Bien que la posture de Stora Cela peut être quelque peu controversé, il semble avoir fonctionné. Récemment, le spécialiste a travaillé avec des enfants et des adolescents souffrant de troubles du comportement et s’assure que la technique est satisfaisante. De même, il a travaillé comme consultant pour des entreprises telles que SEGA, EA, Microsoft, Activision et Ubisoft.

Ici vous pouvez regarder l’interview où Stora Parlez de cette étrange cure:

Via: GoNintendo

