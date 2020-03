Bounty Battle! réunira des personnages du meilleur indie dans leurs combats

L’un des jeux présentés dans la présentation Monde indépendant qui a été délivré le 17 mars 2020 a été Bounty Battle! un titre qui réunira des personnages de différents jeux indépendants qui ont pénétré les différentes communautés de joueurs. Ainsi, Merge Games, avec Dark Screen Games, nous apporte un Beat’em-up dans lequel jusqu’à 4 joueurs peuvent jouer et quel est le combat final pour décider lequel de tous ces personnages est le plus puissant. Restez à l’écoute de la prochaine vidéo et des lignes suivantes pour tous les détails!

Bounty Battle! réunira des personnages de 22 jeux de style indie dans leurs batailles frénétiques

Bounty Battle! est le jeu de combat indi 2D ultime, où les combattants indie préférés des joueurs se réuniront. Ainsi, nous aurons accès à 25 combattants de 22 matchs de ce type, et chacun d’eux aura son propre compagnon Minion et des capacités uniques qui lui permettront d’être couronné comme le plus puissant. Bien sûr, nous aurons également plus de 10 scénarios inspirés de ces jeux. En outre, ils comprendront également divers modes de jeu, parmi lesquels le mode histoire, le mode multijoueur et le mode pratique et tutoriel (dans lequel nous pouvons découvrir notre propre style de combat). Un seul peut être laissé debout! Voici la liste des jeux qui “prêteront” à leurs combattants:

Guacamelee! Darkest DungeonCellules mortesAwesomenautsNuclear ThroneOwlboyAxiom VergeSteamWorld DigOddmarJotunBattle Chasers NightwarDeath’s GambitEITRSuper CombomanPankapuFlinthookDoko RokoTower of SmasaraBlubber BusterRuin of the Reck

Voir aussi

Bien sûr, si nous parlons de lancement, nous devrons encore attendre été 2020 pour Bounty Battle! atteindre les consoles et PC, et son format physique le fera via la boutique Signature Edition avec une édition qui inclura une copie sans région pour la console que nous choisissons; 4 épinglettes émaillées: Atlas, Lazarus, Lilith et Tyran; un certificat de collection numéroté, imprimé avec les signatures des développeurs; un livre de 34 pages avec des détails sur les combattants; une boîte de collection avec une présentation de luxe; et une couverture extérieure avec des illustrations alternatives

Source 1, source 2: communiqué de presse

Connexes